بالصور.. أطفال بمستشفى فاقوس العام فى الشرقية يرقدون على الأرض

تدوال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا من داخل مستشفى فاقوس العام بالشرقية، ترصد إهمالا شديد فى رعاية المرضى.

وأبرزت الصور وجود مرضى أطفال يرقدون علي الأرض في مشهد مأساوى، وكشفت الصورة الأولى عن طفل فى العاشرة من عمره تقريبا ويده ملفوفة بالشاش عقب خضوعه لجراحة، يرقد على الأرض بجانبه والده.

وكانت الصورة الثانية الأصعب، حيث تجلس سيدة على مرتبة بين الأسرة فى القسم وبجوارها طفلها غارق في النوم من التعب.

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