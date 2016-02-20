منظمة العمل الدولية ووزارة القوى العاملة تنظمان ملتقى لتوظيف شباب بورسعيد

تعقد منظمة العمل الدولية تحت رعاية وزارة القوى العاملة ومحافظ بورسعيد، ملتقى للتوظيف شباب المحافظة يومى 27 و28 فبراير الحالى.

ويأتى الملتقى بالصالة الدولية المغطاة بالزهور من 9 صباحا وحتى 5 مساءً، ضمن مشروعى التوجيه الوظيفى لتشغيل الشباب ووظائف لائقة لشباب مصر. وتتوفر أتوبيسات لنقل الشباب الراغب فى المشاركة من أماكن التجمعات إلى الصالة المغطاة.

ويوفر الملتقى فرص عمل للشباب بعدة مجالات ولجميع المؤهلات بكبرى الشركات الاستثمارية والقطاع الخاص بالمحافظة، ويوفر أيضا فرص تدريب لتأهيل الشباب للوظائف وتمويل المشروعات كما سيتم على هامش الملتقى تقديم ندوات للشباب عن كيفية كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية.

وصرحت نيفين الحسينى مديرة عام مديرية القوى العاملة إنه تم عقد اجتماع صباح أمس بالمديرية، بحضور السيد رمضان ممثل مشروع وظائف لائقة لشباب مصر ببورسعيد، وجمع عددًا من مسئولى جهات مختلفة للتنسيق ودعوة أكبر عدد من الشباب فى المحافظة، للتوفيق بين المؤهلات المطلوبة وسوق العمل خلال الشركات المشاركة فى الملتقى بعدد من الوظائف.

وشارك فى الاجتماع التنسيقى، الدكتورة مها زكريا عميد كلية التربية النوعية، والدكتور السيد البواب أستاذ بالكلية التكنولوجية، والدكتورة أمل عصفور وكيل كلية النقل الدولى واللوجيستيات، ومرفت الخولى مدير عام مجمع إعلام بورسعيد ومحمد ثابت مسئول بالصندوق الاجتماعى، وممثلون عن وزارة الشباب والرياضة ومديرية القوى العاملة، ومديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى.