"الحركة الوطنية": شفيق سيلقى خطاب مؤتمر الحزب عبر "الفيديو كونفرانس"

- الفريق شفيق: اتمنى لقاء قريب يجمعنى بأعضاء حزب "الحركة الوطنية"

قال اللواء رءوف السيد، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، أن حزبه انتهى من تشكيل أمانات الحزب فى 10 محافظات، مشيرا إلى أن باقى المحافظات مستمرة حتى الآن ولم يجر أى تغير عليها.>وأضاف النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، أن كلمة الفريق أحمد شفيق، رئيس الحزب ، خلال تكريم زوى الاحتياجات الخاصة فى بورسعيد ، كان منسق لها مسبقا، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة، ستشهد مزيدا من المؤتمرات والخطابات التى سيلقيها الفريق شفيق عبر "الفيديو كونفرانس".