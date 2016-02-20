"التجمع": نبحث تشكيل ائتلاف برلمانى يخدم قضايا العدالة الاجتماعية

قال عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، إنه سيحضر اجتماع تشكل الائتلاف الذى يسعى لتشكيله كل من خالد يوسف وهيثم الحريرى ويوسف القعيد وسيد عبد العال ، موضحًا أنه من المقرر مناقشة الورقة السياسية التى تحدد الاطار العام للائتلاف .

وأكد "كمال" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الائتلاف معنى بالدور الرقابى والتشريعى فى القضايا التى تهم الشعب المصرى وتخدم قضايا العدالة الاجتماعية بشكل يفيد الفقراء من أبناء المجتمع المصرى الذين يمثلون السواد الأعظم .

وأشار عضو مجلس النواب عن حزب التجمع إلى عدم وجود مصلحة سياسية تجمع نواب الائتلاف ، سوى اهتمامهم بقضية العدالة الاجتماعية ، مشيرًا إلى أن الائتلاف لا يسعى للسيطرة على مقاليد المجلس أو لجانه كما يفعل ائتلاف دعم مصر على حد قولة .

- نائب عن "التجمع": الحكومة مرتبكة.. ونرحب بتأجيل بيانها أمام مجلس النواب