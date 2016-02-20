"الداخلية": مهمتنا توفير مناخ آمن للأطباء لأداء عملهم ونرفض التجاوزات

أكد مصدر مسئول بوزارة الداخلية، أن الوزارة تكن كل الاحترام لأطباء مصر لما يقدموه من خدمات جليلية للمواطنين، وأنهم جزء لا يتجزأ من نسيج هذا المجتمع، وحمايتهم مسئولية جهاز الشرطة.>وأضاف المصدر، أنه فى الوقت الذى يحاول البعض فيه افتعال أزمة بين الأطباء والشرطة، فإن كلية الشرطة تستقبل بعد يومين الأطباء المتقدمين للانضمام إليها فى الدفعة الاستثنائية للأطباء المتخصصين البيطريين والبشرى، إيماناً من الوزارة بأنه لا غنى عنهم.

وأوضح المصدر، أن الفترة المقبلة ستشهد تشديد أمنى من قبل وزارة الداخلية على المستشفيات لتأمينها وحماية الأطباء وتوفير المناخ الآمن لهم لأداء عملهم، إيماناً من الوزارة بأن ذلك يقع على مسئوليتها.

>وأردف المصدر، أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، طالما شدد على ضرورة احترام قيم حقوق الإنسان باعتبارها أحد الركائز الأمنية الهامة ، مؤكداً أن رسالة الأمن لا يمكن أن تكون بمعزل عن إحترام حقوق الإنسان.

وفى سياق متصل، بدأت وزارة الداخلية توزع كتيبات على رجال الشرطة تؤكد على ضرورة احترام حقوق الانسان، وخدمة المواطنين، والعمل على راحتهم، وترفض أية تجاوزات فى حق أى مواطن .

يتزامن ذلك مع استعداد النقابة العامة للأطباء، لتنظيم ما وصفتها بـ"وقفات الكرامة" الاحتجاجية ، بجميع مستشفيات مصر، لمدة ساعة واحدة، صباح اليوم السبت، احتجاجاً على عدم محاسبة أمناء الشرطة المعتدين على أطباء مستشفى المطرية التعليمى وعدم تأمين المستشفيات بصورة فعالة.

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