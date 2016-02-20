قطار يوفنتوس يتوقف أخيرا والسبب بولونيا.. فرصة لنابولي ورقم إنتر في أمان

توقف أخيرا قطار نادي يوفنتوس بعد سلسلة 15 مباراة على التوالي حقق فيها الفريق الفوز، تعادل سلبيا يوم الجمعة أمام بولونيا.

تعادل سلبي أوقف سلسلة انتصارات يوفنتوس وترك فرصة لنابولي لاقتناص الصدارة من جديد.

سلسلة انتصارات يوفنتوس توقفت عند 15 مباراة. ليبقى رقم إنتر في أمان ووحيدا في إيطاليا بـ17 انتصار متتالي في موسم 2006-2007 مع المدرب روبيرتو مانشيني.

واعتمد ماسيمليانو أليجري المدير الفني لليوفي على إراحة كلا من باولو ديبالا وخوان كوادرادو قبل المواجهة المنتظرة أمام بايرن ميونيخ في دوري الأبطال.

وفشل يوفي في استغلال الفرص القليلة على مرمى بولونيا بينما صمد الأخير وحافظ على التعادل حتى النهاية.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى النقطة 58 في المركز الأول بفارق نقطتين عن نابولي. بينما وصل بولونيا إلى نقطته رقم 34 في المركز التاسع.

ويستعد نابولي لمواجهة ميلان في قمة الدوري الإيطالي يوم الاثنين وفي حالة فوز الفريق فأنه سيقتنص الصدارة مجددا من السيدة العجوز.