تقرير في الجول – 5 أهداف ' حرام ' أثرت في تاريخ الكرة

جزء كبير من متعة كرة القدم يتلخص في الأهداف المسجلة.. ولكن هناك الكثير منها الذي تم احتسابه عن طريق الخطأ ما أدى إلى تغيير التاريخ.

ويستعرض FilGoal.com أبرز 5 أهداف غيرت تاريخ الكرة.

مارادونا

بالطبع يأتي على رأس تلك القائمة الهدف الشهير الذي سجله الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا في كأس العالم 1986.

في ربع نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإنجلترا توغل مارادونا إلى داخل منطقة الجزاء وحول الكرة بيده في الشباك مسجلا الهدف الأول لراقصي التانجو.

ذلك قبل أن يسجل هدفه التاريخي بعد ذلك بعدما انطلق بالكرة من منتصف الملعب مراوغا لاعبي إنجلترا قبل التسجيل في الشباك، وانتهت المباراة حينها بفوز الأرجنتين بهدفين لهدف.

هنري

في ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2010 التقى منتخب فرنسا وأيرلندا وفاز الديوك ذهابا بهدف دون رد.

وفي الإياب لجأ الفريقان للوقت الإضافي بعد فوز أيرلندا بهدف مقابل لا شيء وحينها جاء دور تيري هنري.

تسلم هنري الكرة داخل منطقة الجزاء بيده قبل أن يمررها إلى ويليام جالاس الذي سجل هدف تأهل فرنسا لكأس العالم 2010.

جيوف هورست

في كأس العالم 1966 لجأ منتخبا إنجلترا وألمانيا للوقت الإضافي في نهائي البطولة بعد التعادل بهدفين لكل فريق.

وفي الشوط الإضافي سدد جيوف هورست الكرة بيمناه لترتطم بعارضة مرمى ألمانيا وتسقط على خط المرمى، وقرر الحكم احتساب الهدف وسط اعتراضات كبيرة من لاعبي الماكينات.

قبل أن تنجح إنجلترا بعد ذلك في تسجيل هدف رابع وتتوج بكأس العالم الأول في تاريخها والأخير حتى الآن.

إيتو

في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2006 بين أرسنال وبرشلونة كان المدفعجية في طريقهم لتحقيق أول ألقابهم في المسابقة في ظل التقدم بهدف دون رد.

لكن في الشوط الثاني سجل صامويل إيتو هدف تعديل النتيجة قبل أن يحرز جوليانو بيلليتي هدف الانتصار للبلوجرانا.

ولكن الإعادة أثبتت أن المهاجم الكاميروني كان في موقف تسلل قبل تسلم الكرة وتسديدها في شباك أرسنال.

لويس جارسيا

في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2005 فاز ليفربول على تشيلسي بهدف دون رد سجله لويس جارسيا.

الإعادة التليفزيونية أوضحت أن الكرة بكامل هيئتها لم تجتاز خط المرمى ولكن ليفربول تأهل للنهائي بفضل ذلك الهدف قبل أن ينتصر على ميلان في نهائي أسطنبول الشهير.

هذا الهدف يلقبه مشجعو تشيلسي بالـ"شبح" لأنه تم احتسابه بينما الكرة لم تعبر خط المرمى.