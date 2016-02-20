خروج باسم مرسي من المستشفى

تعرض باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك لوعكة صحية قوية نُقل على أثرها لإحدى مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر. قبل أن يخرج بعد الاطمئنان على صحته.

وعان باسم مرسي من نزلة برد حادة مع ارتفاع بدرجة الحرارة قبل أن يقوم بإجراء بعض التحليلات الطبية.

وكان باسم مرسي يعاني من نزلة برد قبل لقاء الزمالك الأخير أمام أسوان. إلا أنه أبدى رغبته في التواجد مع الفريق والمشاركة. ( طالع - الزمالك يقبل هدية الأهلي ويُقلص الفارق)

وبعد مرور أكثر من 4 ساعات، غادر باسم مرسي المستشفى في الساعات المبكرة من يوم السبت بعد الاطمئنان أكثر على حالته.

وعاد باسم مرسي من جديد للتسجيل بعد غياب طويل. فسجل في مرمى وادي دجلة ثم في أسوان.

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