الادخار.. ثقافة غائبة يدفع ثمنها «المتقاعد»!

انهزم المثل الشعبي الذي يقول "احفظ قرشك الأبيض ليومك الأسود"، أمام مثل آخر يدعو ل "اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب". وفي أجواء هذه المبارزة غير المتكافئة، وقف كثير من المتقاعدين يعضون أصابع الندم والحسرة، وهم يلملمون ما تبقى لهم من جهد للخروج من مأزق الحاجة والعوز، بعد أن دفعوا (ريال ينطح ريال) ثمن غياب ثقافة الادخار.

قليلة هي الدراسات العلمية التي تناولت ثقافة الادخار في المملكة العربية السعودية، لكن المشهد العام وكثير من التقارير الصحفية تشير إلى أنها ثقافة غير موجودة في المجتمع السعودي، مثله مثل بقية المجتمعات العربية، وتشير تقارير إلى أن نسب تتراوح بين 75 و85% من الأسر العربية وخاصة في دول الخليج لا تدخر شيئا من دخلها الشهري.

وتتوزع أسباب ضعف التوجه نحو الادخار والتوفير إلى عدة أسباب ومتغيرات، ويأتي على قائمتها ضعف مستوى الدخل الذي لا يفي بالكثير من الالتزامات الحياتية اليومية، وتزامن ذلك مع طغيان ثقافة الاستهلاك التي أوصلت الانفاق الاستهلاكي إلى نسب عالية من دخل الأسرة، مما جعل الكثير من الأسر تضطر إلى القروض الاستهلاكية لتغطية العجز في الميزانية المحدودة للأسرة.

وفي هذا السياق كان البنك السعودي للتسليف والادخار قد أعلن في شهر ذي الحجة 1436ه بأنه يعمل على دراسة ميدانية لفهم السلوك الادخاري للأفراد، وذلك ضمن استراتيجية متكاملة لتفعيل برنامج الادخار من خلال الاطلاع على التجارب الدولية وزيارة بيوت الخبرة العالمية والتعاون مع البنك الدولي لدراسة أفضل الممارسات التي من الممكن تطبيقها على بيئة المملكة، حيث تهدف الدراسة إلى نشر ثقافة الادخار وإيجاد فرص ادخارية واستثمارية مأمونة المخاطر وذات ربحية عالية.

ان منافع الادخار قد تجاوزت بكثير المنفعة للمُدخر وان كان لا يُقدر قيمة تلك المنفعة الا في نهاية فترة ادخاره، ولذا اصبحت قطاعات الاعمال الرائدة تستخدم برامج الادخار كقيمة تنافسية في سوق العمل لأنها بتلك الثقافة تقدم قيمة في الولاء والرضا الوظيفي وتقلل من دوران العمل الخارجي والفاقد من العمالة خاصة وانها تخسر على تأهيل منسوبيها مبالغ باهظة، وفقدانهم يعد خسارتين؛ الاولى انها ستفقد من اهلتهم ودربتهم وعرفوا سياستها واسلوب عملها والخسارة الثانية انها ستخسر على تأهيل الجديد الذي سيستقطب مكان الموظف المغادر، ثم ان تعاظم المنفعة بينها وبين منسوبيها في فائدة الادخار التي تتعاظم للموظف كلما امضى وقتاً اطول لديها وهنا تبرز قيمة الكيانات الكبرى المهنية التي تعلم ان السوق مفتوح وعليها ان تقدم لموظفيها ما يجعلهم لا يفكرون في مغادرتها.

وقد نجحت في هذا المجال العديد من القطاعات التي سنأتي على بعض منها كأمثله فقط وفي المجتمع العديد من المصالح الحكومية وشبه الحكومية والمؤسسات الاهلية وكذلك قطاعات الاعمال ما يقدم برامج للولاء تستحق الامتنان بها والشكر لهم عليها لأنها تخلق بيئة منتجة ومستقرة وترتقي في نفس الوقت بمعيشة منسوبيها واستقرار نفسياتهم وقناعتهم بما يقدم لهم.

فنجد ان هيئة سوق المال وحسب الاقتطاع والادخار الذي يرغب فيه الموظف انها تعطيه بعد تمام الخمس سنوات الاولى هبة تعد قيمة مضافة عليه بالريال بمقدار 50% ان رغب في الاستفادة منها، او تضاعف له المبلغ المدخر بعد عشر سنوات من بداية ادخاره وهذا جعل بيئة الهيئة بيئة جاذبة وفي نفس الوقت جعل خياراتها في استقطاب الموظفين اوسع من غيرها لأنها لا تبحث هنا الا عن المتميزين سواء حديثي التخرج او في استقطاب اصحاب الخبرة والكفاءة.

وفي شركة ارامكو السعودية يقتطع من الموظف بدل السكن ويحفظ له تراكمياً وعند رغبة الموظف الاستفادة من ادخاره لبدل السكن تمنح ارامكو لمنسوبيها ضعف المبلغ المُدخر وتخصصه لشراء عقار خاص للموظف ولذا تجد قيمة الولاء مرتفعة لدي منسوبي ارامكو لها وقليل من موظفيها من لم يستفد من برنامجها الادخاري ولذا لا يفكر الموظفون في مغادرتها بل ان الارتباط بها والحنين اليها يبقى حتى بعد التقاعد واستمرار التواصل.

وكذلك شركة الكهرباء يحسب مبلغ الاقتطاع الذي يرغب فيه الموظف وعند الرغبة في الاستفادة منه فإن الشركة تمنح الموظف ضعف المبلغ المُدخر كقرض حسن وبدون فوائد عن طريق احد البنوك وفق ضوابط السداد المعتادة.

أما شركة سابك فتقتطع النسبة التي يراها الموظف لمدة 120 شهراً وعند رغبته في الاستفادة من المبلغ المدخر فإن الشركة تنمح للموظف مبلغا اضافياً يعادل قيمة ما تم ادخاره وله الحق في اخذه نقداً او شراء منزل او عقار به.

اما القطاع البنكي فإن بنك الرياض والبنك الاهلي يقدمان لموظفيهما برنامجاً ادخارياً بحسب رغبتهم في الاقتطاع وعند بلوغ الخمس سنوات لهذا الاقتطاع فإن البنك يمنح الموظف زيادة على المبلغ المُدخر بقيمة 25%، وبعد عشر سنوات 50%، وبعد 15 سنة 75%، وبعد 20 سنة بضعف المبلغ المُدخر، وتعتبر البيئة البنكية كذلك بيئة جاذبة حتى وان كان برنامج الادخار اقل من القطاعات الاخرى ولكنه افضل بكثير ممن لا يقدم هذا البرنامج.

وعلى المستوى الشخصي لفائدة الادخار نسوق عددا من الأمثلة لمواطنين يقول عماد اليوسف إن صديقاً قدم له نصيحة بان يقترض بقدر استطاعته وبما لا يؤثر على راتبه الشهري واقنعه بمساهمة يعرف صاحبها حق المعرفة وأنه سيساهم معه لإقناعه، ويضيف "واقترضت مبلغ نصف مليون ريال وسداده على خمس سنوات وانتظرت تلك المساهمة طويلاً وزادت مخاوفي من فائدتها او حتى عودة رأس المال المدفوع وكان يسعى لتطميني باستمرار وانه المسؤول عن خسارتي وبعد عشر سنوات تمت تصفية المساهمة وبربح 1000 % (عشرة اضعاف) وكانت نقلة ايجابية في حياتي وحياة اسرتي ولا زلت ادعو لطرفي العلاقة بكل خير".

وفي تجربة أخرى يقول إبراهيم: "اتاني من يرغب في سلفة مني وانا اعرف انه ليس محتاجا وتوقعته يمازحني وقلت له ذلك فلم يتغير طلبه وهو صديق مخلص وزميل عمل وتوأم دراسة وقال لي هل تستطيع ان تقترض من اجلي وقلت نعم وقال انا اكفلك فان لم تستطع فسوف اسدد عنك وذهبنا الى البنك واخذت قرضا بالتورق الاسلامي وسلمته له ولم اكتب انا وهو هذا الدين لثقتي المطلقة فيه، وبعد ايام سلمني سندا بالمساهمة بكل المبلغ وقال يكفيك ان تجد هذا المبلغ بعد سنوات في حسابك حتى ولو لم يربح ولكنه سيكون رأس مال لانطلاقة جديدة ستحتاج اليها وواصلت السداد حتى انتهى القرض واستلمت المساهمة قبل ان اكمل السداد وبربح تجاوز 200 % وهذا فضل من الله ثم بفضل الناصح الامين وقبولي البرنامج الادخاري".

وغير هؤلاء العشرات حولنا يقولون: "اننا اشترينا عقاراً بالأقساط وعند انتهاء المهلة وجدنا انفسنا في سعة رزق ومنازلنا واراضينا تحت ملكنا وكأننا لم نخسر من قيمتها ريالا واحدا"، وهي حالات في هذا العصر كثيرة جداً لأنه ليس بالإمكان شراء المنزل على شاب في مقتبل او منتصف عمره مع زيادة الاسعار وارتفاع العقار ولكن مع الاقساط التي حددتها الانظمة بان لا تتجاوز 33% من الراتب اصبح من المفيد ان تدرس الكثير من الخيارات ويتخذ فيها قرار بالتنفيذ.

إن منافع الادخار لا يمكن ان يحصيها تحقيق او يحيط بها استطلاع، واصحاب الرأي والخبرة يدفعون بها ويؤيدونها وينصحون كل فرد ان لا يمضي به العمر دون اتخاذ قراره، كما يجب على الشاب عند دراسة العروض الوظيفية ان يحرص على القطاعات التي تقدم برنامجا ادخاريا لمنسوبيها واعتبار ذلك قيمة مضافة للوظيفة والمفاضلة مع غيرها لأن الموظف سيجني ثمرة ذلك في نهاية الأمر، كما على الشاب أن يسعى جاداً ليكيف نفسه على برنامج ادخار شخصي ويعمل على الاحتياجات الرئيسية في معيشته لحين تحقيق الامان الاسري له ولعائلته فالفرص لا تأتي تباعاً وكلما تقدم العمر زادت الاعباء وكثرت المسؤوليات ومعها دون شك ستكثر العوائق التي تحد من الادخار.

«توصيات دعم المتقاعدين».. تنتظر الحسم!

تحولت مطالب المتقاعدين إلى كرة من اللهب تتقاذفها الايدي داخل قبة مجلس الشورى وخارجها منذ أكثر من عشر سنوات، حيث بدأت مع عشرين توصية صدرت عن ندوة عقدها معهد الإدارة العامة بالرياض في شهر ذي القعدة 1423ه بتوجيه من الامير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله الذي كان رئيساً يومها لمجلس القوى العاملة، إثر توصية تطالب بالاستفادة من خبرات المتقاعدين. حيث وجه الامير نايف رحمه الله بإنشاء جمعية وطنية للمتقاعدين تدير خدماتهم وتيسر الاستفادة من معارفهم وخبراتهم بما يعود على المتقاعد وبرامج التنمية الشاملة بالخير والمنفعة.

ورفعت الندوة آنذاك توصياتها لهيئة الاصلاح الإداري ومنها طلب رفع الحد الادنى للمعاش التقاعدي الى ثلاثة آلاف ريال وعلاوة سنوية للمتقاعد اسوة بالموظف قدرت يومها بخمسة بالمئة (5 %).

وبعد مضي عقد ونيف على هذين المطلبين وتغير مستويات المعيشة بالارتفاع وتزايد مستلزمات ومتطلبات الحياة في المجتمع السعودي لم يعد الحد الادنى المطلوب ولا نسبة الخمسة بالمئة كافيين لحل مشكلة الفقر خصوصاً لاصحاب المعاشات المتدنية من المتقاعدين.

كما كانت هناك العديد من التوصيات التي ضاعت بين مجلس الشورى والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة المالية وزارات الصحة، الشؤون الاجتماعية، الخدمة المدنية، الداخلية، ومازالت مجرد توصيات تنتظر وقفة جدية تستجيب لمطالب المحتاجين من المتقاعدين الذين اصبحت معاشاتهم التقاعدية تتناقص عاما بعد عام بحكم التضخم المالي وارتفاع الاسعار، وهم الذين قضوا ريعان شبابهم في خدمة الوطن والمجتمع، ولا يستحقون أن تتقاذفهم الجهات المسؤولة.

وكانت خيبة المتقاعدين كبيرة عندما فشلت اللجنة الخاصة في مجلس الشورى في تمرير تعديل أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية، بإضافة مادة تتعلق بالعلاوة السنوية حيث أوصت اللجنة بإضافة مادة جديدة إلى تلك الأنظمة بأن يصرف للمتقاعد علاوة سنوية تعادل نسبة التضخم السنوي في المملكة باسم (بدل غلاء معيشة)، وتمويل مقابل ما يدفع كنسبة بدل غلاء معيشة للمتقاعدين عن طريق صندوق ينشأ لهذا الغرض، تموله الحكومة وتضع نظامه الأساسي، وزيادة نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين الذين هم على رأس العمل لتغطية بدل غلاء المعيشة الذي سيصرف لهم بعد التقاعد.

حيث وقف غالبية الأعضاء في مداخلاتهم ضد توصيات اللجنة لافتين النظر إلى أن (بدل غلاء المعيشة) المقترح لا يشكل شيئاً لمن راتبه التقاعدي ألفا ريال، كما استغرب الأعضاء التوصية بزيادة نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين لصالح مؤسسة التقاعد أو التأمينات الاجتماعية، داعين إلى عدم تحميل الموظفين أي أعباء مالية إضافية.

وأيد عدد من الأعضاء تعديل رواتب المتقاعدين وتحديد حد أدنى لها بما يليق بعطاءاتهم وتضحياتهم عندما كانوا على رأس العمل جنوداً وموظفين.

وأشار أحد الاعضاء إلى أهمية دراسة إضافة التأمين الطبي للمتقاعدين ومنحهم خصومات خاصة في المحلات التجارية.

وأكد مدير فرع جمعية المتقاعدين في الرياض د. علي احمد السلطان: إن المؤمل من اللجنة الخاصة في مجلس الشورى وجميع الجهات ذات العلاقة هو تعديل نظام التقاعد بما يحقق مصلحة المتقاعدين ويقيهم من الحاجة وضياع حقوقهم، مضيفاً أنه لا بد لوزارة الشؤون الاجتماعية أن تقوم بدورها تجاه المتقاعدين خصوصاً الفئة المحتاجة منهم عبر رفع دخل المتقاعدين ذوي الرواتب المنخفضة من خلال الضمان الاجتماعي.

وأضاف د. السلطان أن مجلس الشورى يتشكل من نخبة متميزة في علمها وخبراتها التي لا ينبغي لها ان تكون أسيرة للثقافة السائدة في المجتمع تلك التي لا تلقي بالا للمتقاعد. موضحاً أن قيمة المتقاعد في ثقافة مجتمعنا تنخفض عند اهله وأصدقائه ومؤسسات المجتمع الرسمية، وتتبدل في تعاملها مع المتقاعد والامثلة على ذلك كثيرة ومنها على سبيل المثال كفالة المتقاعد حيث لا تقبل في الدوائر الرسمية ولا يستطيع المتقاعد استئجار سيارة باسمه ولا تقرضه البنوك الا بكفالة غيره.

إن مطالب المتقاعدين التي مر عليها اكثر من عشر سنوات تتقاذفها الأيدي مرشحة لأن يمر عليها مثل هذا الوقت او ضعفه دون نتيجة مرضية؛ فالأمر قد بلغ منتهاه وبحاجة الى قرار حاسم يسعد مئات الآلاف من المتقاعدين الذين يرزح 70% منهم تحت خط الأربعة آلاف ريال.

إذا توفي صاحب المعاش؟

إذا توفي صاحب المعاش فيقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له، يوزع بينهم بالتساوي إذا كان عددهم ثلاثة فأكثر، فإذا كان عددهم اثنين يخصص لهما ٧٥% من المعاش، أما إذا كان المستفيد واحداً يخصص له ٥٠% من المعاش.

والمستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم، الأب، والابن، والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش والأخ والأخت والجد والجدة. وفيما عدا الزوجة والابن والبنت فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته.

يقطع المعاش المستحق للذكور من الأولاد، وأولاد الابن، والأخوة إذا بلغوا سن الواحدة والعشرين، واستثناءً مما تقدم يستمر المعاش بالنسبة لهؤلاء المستحقين في الأحوال الآتية:

إذا كان المستحق طالباً في إحدى المدارس الثانوية أو العالية أو ما يناظرها المعترف بها بشرط أن يكون الطالب منتظماً في دراسته فيؤدى له المعاش حتى بلوغه سن السادسة والعشرين أو تخرجه أيهما أقرب.

إذا كان مصاباً بعجز صحي كامل يمنعه من الكسب وثبت ذلك بقرار من الهيئة الطبية المختصة وذلك إلى أن يزول العجز.

اعتباراً من تاريخ عقد الزواج يوقف معاش الزوجة والبنت وبنت الابن والأخت إذا تزوجن والأم إذا تزوجت من غير والد المتوفى ويعاد الاستحقاق لصاحبته إذا طلقت أو ترملت فإذا كانت المستحقة التي طلقت أو ترملت متزوجة وقت وفاة صاحب المعاش فيعاد توزيع المعاش بافتراض استحقاقها وقت الوفاة.

يقف صرف المعاش عن صاحب المعاش أو المستحقين إذا عين أو عينوا في وظائف ثابتة في الحكومة أو كانوا معينين فيها، كذلك عند وفاة صاحب المعاش بشرط أن يكون راتب الموظف معادلاً للمعاش أو زائداً عليه، فإذا نقص الراتب عما يستحقه من معاش أدى إليه الفرق.

إذا سقط أو أوقف نصيب أحد المستحقين لأي سبب كان فلا يؤدى إلى باقي المستحقين، على أن لا يقل نصيب من بقي منهم في جميع الحالات عن (٥٠%) من معاش صاحب المعاش، فإذا قل عن هذا القدر فيكمل للباقين بقدر هذه النسبة ويعاد توزيعه عليهم بعدد رؤوسهم، فإذا عاد نصيب المستحق الموقوف فيعاد توزيع المعاش على المستحقين الموجودين كما لو لم يوقف ذلك النصيب.

محاضرة عن الإسعافات الأولية

استبيان ديوانية المتقاعدين.. التأمين الطبي على رأس مطالبهم

عقد الثلاثاء 1437/5/7 في ديوانية فرع الجمعية الوطنية للمتقاعدين بالرياض في حي الوادي محاضرة عن الاسعافات الاولية للاصابات الشائعة، القاها مدرب المدربين في فريق (غوث) السعودي الخيري للبحث والانقاذ الاستاذ زياد بن عبدالله بن خميس.

وقد حضر المحاضرة مدير فرع الجمعية بالرياض الدكتور علي احمد السلطان ومجموعة من اعضاء فرع الرياض.

وشرح المحاضر اساليب الاسعاف الاولي والثانوي لأبرز الحوادث الطارئة مثل الغرق والحروق وحوادث السيارات وانسداد مجرى التنفس اثناء الاكل، كما تطرق المحاضر الى الاسعافات لحالات تصيب كثير من الناس وكيفية التصرف حيالها وهي حالات الاغماء التي تصاحب انخفاض السكر او ارتفاعه.

وفي نهاية المحاضرة شكر مدير الفرع المحاضر على المعلومات القيمة والمفيدة.

ثم انتقلت الديوانية إلى الجزء الثاني من الاجتماع حيث فتح أمام الأعضاء فرصة المشاركة في الرأي حول اهم مطالب المتقاعد، وركزت المطالبات على التأمين الصحي، والعلاوة السنوية، ورفع الحد الادنى للرواتب.

وفي استبيان وزع على عينة من الحضور عددهم ثمانية جاء التأمين الصحي في المرتبة الأولى بإجماع العينة ثم العلاوة السنوية ثم المطلب برفع الحد الادنى للرواتب في المرتبة الثالثة.

وقد دار نقاش مفتوح حول نتيجة الاستبيان بين الأعضاء.

بعد ذلك شكر د.على الحضور والمحاضر متمنيا للجميع وللجمعية المزيد من تحقيق الآمال والتطلعات.

شريط الأخبار

اقر مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين جدول مناشط فرع الرياض للعام 1437ه وقد فوض المجلس الفرع بالتواصل مع الجهات المختصة عند تنفيذ مناشطه تلافياً للتأخير في التنفيذ.

* استضافت ندوة جريدة الرياض في عددها رقم 17403 الصادر يوم الثلاثاء 7 جمادى الأولى 1437 ه؛ عدداً من المسؤولين في المؤسسة العامة للتقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، حيث خلصت إلى عدد من التوصيات أبرزها إلغاء التقاعد المبكر أسوة بكثير من دول العالم ورفع السن التقاعدية وتعزيز أداء الصناديق الاحتياطية.

*كشف مسؤول في شركة جدة للتطوير العمراني عن تملك المؤسسة العامة للتقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية 51% من رأس مال مشروع تطوير الرويس، وقال المهندس أسامة شحاتة مدير إدارة التجديد الحضري في الشركة إن التقاعد والتأمينات ضخت 750 مليون ريال في مشروع تطوير الرويس.

*قالت المؤسسة العامة للتقاعد أن نظامي التقاعد المدني والعسكري الصادرين بالمرسومين الملكيين الكريمين أعطيا الحق لمن تم تعويضه عن خدمة سابقة خاضعة لنظامي التقاعد سواء كانت مدنية أو عسكرية والتحق بعد ذلك أيضاً على وظيفة خاضعة لنظام التقاعد، وأجاز له النظام إمكانية ضم الخدمة المعوض عنها، بشرط أن يتقدم بطلب الضم خلال السنة الأولى من التحاقه بعمله الجديد الخاضع لنظامي التقاعد، وكذلك أن يعيد مبلغ المكافأة الذي استلمه.