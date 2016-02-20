الإمارات والبحرين تعلنان تأييدهما الكامل للمملكة

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية عن تأييدها الكامل لقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة بإجراء مراجعة شاملة للعلاقات مع الجمهورية اللبنانية، وقرارها بوقف مساعداتها بتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي اللبنانية على خلفية المواقف الرسمية للبنان في المحافل العربية والإقليمية في الآونة الأخيرة، وآخرها عدم إدانة الاعتداء الإيراني على سفارة وقنصلية المملكة في إيران.

وذكرت الخارجية الإماراتية في بيان لها أن قرار المملكة العربية السعودية يأتي عقب تكرار المواقف السلبية اللبنانية تجاه الإجماع العربي بصورة واضحة ومسيئة ومثيرة للاستياء والاستغراب، برغم التواصل مع الجهات اللبنانية المعنية.

وقالت الوزارة في البيان الذي بثته وكالة الأنباء الإماراتية وام، "إن القرار اللبناني الرسمي بات مختطفاً ضد مصلحة لبنان ومحيطه العربي، كما يبدو واضحا من هيمنة ما يسمى ب "حزب الله" ومصادرته القرار الرسمي اللبناني ما أسفر عن موقف لبناني متباين ضد المصالح العربية الجامعة".

وجاء في البيان انه على الرغم من الدعم التاريخي والتقليدي للمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لبنان واحتضانها اللبنانيين ليكونوا جزءا أصيلا في مسيرة التنمية والازدهار على مدى السنوات الماضية، ووقوفها إلى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي مر بها، فإننا وللأسف نرى هذه التوجهات السلبية لا تعبر عن توجه غالبية اللبنانيين.

وقالت الخارجية الإماراتية انه في ضوء ذلك فان دولة الإمارات تدعم وبشكل كامل قرار المملكة العربية السعودية الشقيقة بإيقاف المساعدات المقررة للجيش اللبناني وقوى الأمن اللبنانية داعية لبنان واللبنانيين في الوقت ذاته إلى إعادة لبنان إلى محيطه العربي بعيداً عن التأثيرات الإيرانية التي يتبناها ما يسمى ب "حزب الله".