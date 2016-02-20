وزير الحرس الوطني: إدارة خاصة لمتابعة أسر الشهداء

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني أمس بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية أبناء وذوي شهداء الواجب من قوات الحرس الوطني.

ونقل لهم سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، واعتزازه -أيده الله- بالتضحيات والبطولات التي قدمها منسوبو جميع القطاعات العسكرية، سواء من وزارة الحرس الوطني أو وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع، وذلك دفاعًا عن الدين والوطن في ميادين الشرف والبطولة.

كل بيت قدم شهيدًا مصدر فخرنا واعتزازنا.. والمواطن خط الدفاع الأول عن الوطن

وقال سمو وزير الحرس الوطني: "إن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- حريص كل الحرص على أبناء شهداء الواجب ويوجهنا دائماً بتلمس احتياجاتهم ومتابعتهم أولاً بأول".

وأضاف سمو الأمير متعب بن عبدالله: "أن الشعب السعودي فخور بأبنائه الشهداء الذين دافعوا عن بلادهم بكل بسالة، وأن كل أسرة سعودية وكل بيت قدم شهيدًا دون الوطن هو مصدر فخر واعتزاز، وأبناء الشهداء هم أبناء للشعب السعودي كافة، وأن ما نجده في ذوي الشهداء وعائلاتهم من روح معنوية عالية وشعور بالفخر والاعتزاز ليؤكد أن المواطن السعودي هو خط الدفاع الأول عن هذا الوطن الغالي ومقدساته ومقدراته".

وأكد سموّه أن وزارة الحرس الوطني انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- فقد تم إنشاء إدارة خاصة بالشهداء تكون مهمتها متابعة أمور أبناء وأسر الشهداء وكل ما يتعلق بهم، والعمل على تأمين سبل الحياة الكريمة لهم، كأقل واجب تجاه هؤلاء الأبطال الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن دينهم ووطنهم.

وفي نهاية الاستقبال قدّم سمو وزير الحرس الوطني دروعاً تذكارية لأبناء الشهداء، والتقطت الصور التذكارية لسموه مع أبناء وذوي الشهداء.

كما أقام لهم سموّه مأدبة غداء في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.