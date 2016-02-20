باكستان تؤكد المشاركة في التحالف الإسـلامـي بـقـيـادة الممـلـكـة

جددت باكستان تمسكها بالانضمام إلى التحالف العسكري الإسلامي المكّون من 34 دولة بقيادة المملكة. وأشار البيان الأسبوعي الذي تصدره الخارجية الباكستانية أن حكومة إسلام آباد "تقف في الصف الأول لمحاربة الإرهاب"، وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة نفيس زكريا بأن باكستان أكدت مراراً وتكراراً أنها تدعم الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، ومن أجل تحقيق هذا الهدف أعلنت انضمامها إلى التحالف الإسلامي، مؤكدةً ارتباطها بعلاقات قوية طويلة الأمد مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وحول قضية سورية أوضح زكريا بأن باكستان تؤمن منذ البداية بإيجاد حل سلمي للأزمة من خلال الحوار بين الأطراف المعنية بالشأن السوري.

من جهة أخرى دعت المندوبة الباكستانية لدى الأمم المتحدة السفيرة مليحة لودهي خلال مشاركتها في اللجنة الخاصة لبعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى ضرورة تطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي حول النزاعات الدولية دون تمييز لتعزيز سيادة القانون بهدف تحقيق السلام والاستقرار في العالم، وقالت إن عدم تطبيق قرارات مجلس الأمن بشكل متساوي حول النزاعات العالمية يؤدي إلى خلق بيئة لا تخدم جهود السلام.