الأمير محمد بن نايف يرعى المباراة الختامية لمسابقة كأس ولي العهد لكرة القدم

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله- مساء أمس، في استاد الملك فهد الدولي، أبناءه أبناء شهداء الواجب من مختلف القطاعات الأمنية، خلال رعاية سموه للمباراة الختامية لمسابقة كأس سمو ولي العهد للموسم الرياضي الحالي 1437 بين فريقي الهلال والأهلي.

وأكد سمو ولي العهد، خلال الاستقبال، اعتزاز المملكة بأبنائها الذين استشهدوا في سبيل حماية الوطن والذود عنه، داعياً الله عز وجل أن يحمي المملكة وأبناءها من كل سوء. وخاطب ولي العهد أبناء شهداء الواجب قائلاً: «الشباب هم بناة الوطن وأمله للسير به نحو مستقبل زاهر يتواكب مع تطلعات القيادة الرشيدة»، داعياً للجميع التوفيق والسداد.

وأعرب أبناء الشهداء، من جهتهم، عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- على الاهتمام بهم وسؤالهم المستمر عنهم، وتكريمهم في جميع المناسبات الوطنية التي من شأنها ان تزيد من فخرهم بآبائهم ووطنهم وقادته، سائلين الله عز وجل أن يحفظ المملكة وقيادتها من كل مكروه.

كما كرمت وزارة الداخلية جميع شهداء الواجب في جميع القطاعات العسكرية على هامش نهائي مسابقة كاس ولي العهد في فندق الفهد كراون بالعاصمة الرياض تنفيذاً لتوجيهات ولي العهد وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، وتوافد المكرمون من مناطق المملكة كافة تلبية لدعوة التكريم من وزارة الداخلية تواصلاً للاهتمام الكبير الذي تقدمه بتوجيهات الأمير محمد بن نايف الذي وجه باستضافتهم على هامش نهائي كأس ولي العهد.

من جانبه أكد مدير إدارة شؤون الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين بوزارة الحرس الوطني العقيد فهد الشريف أن القيادة الرشيدة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي عهده الأمين وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- حريصان على شؤون الشهداء والمصابين وأسرهم ويوجهان بشكل دائم على سرعة توفير جميع احتياجاتهم بشكل عام، وتكريم أبناء وذوي الشهداء والمصابين على هامش نهائي كأس ولي العهد يأتي بالتنسيق مع وزارة الداخلية وتنفيذاً لتوجيهات وزير الحرس الوطني صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبد العزيز الذي حرص على تناول وجبة الغداء معهم قبل التوجه لحضور المباراة النهائية.

وقال هتان ابن شهيد الواجب عوض الغامدي الذي استشهد بالطائف في رمضان الماضي إنه جاء من مكة المكرمة برفقة أشقائه نواف وفيصل لحضور حفل التكريم والتواجد في استاد الملك فهد الدولي لحضور نهائي الهلال والأهلي.

وقدم المالكي شكره لوزير الداخلية على الدعم المتواصل لجميع ذوي الشهداء، وقال: "في هذه المناسبة التي أمثل فيها والدي شهيد الواجب الذي قتل غدراً وهو يدافع عن أمن الوطن، أقدم جزيل الشكر لولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف على ما يقدم لنا من اهتمام ودعم لا يمكن لي أن أصفه لكم، وأحمد الله أن والدي فارق الحياة وهو في ميدان الشرف".