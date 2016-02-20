سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بطنطا

تمكن ضباط مباحث قسم ثان طنطا، من ضبط تشكيل عصابى من 5 عاطلين تخصصوا فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية.

كانت معلومات، قد وردت للرائد أحمد الحجار، رئيس مباحث قسم ثان طنطا، بقيام "محمد .س.ا" – 18سنة عاطل سبق اتهامه فى 20 قضية سرقة، و"وليد .ا.ز" – 28 سنة عاطل"، و"جمال .ا.ق" - 19 سنة عاطل"، "السيد .ع.ا" – 25 سنة عاطل"، مقيمين بمنطقى القرشى، و "محمد .ب.ب" – 17سنة عاطل" ، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية.

وبعرض المعلومات على اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، قرر تشكيل فريق بحث لضبط المتهمين تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى، ضم المقدم وليد الصواف مفتش الإدارة المركزية بطنطا، والرائد احمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا، وضباط وحدة مباحث القسم، وبتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب واقعتي سرقة دراجات نارية تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.