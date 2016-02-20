أخبار عاجلة

خريطة أماكن التبرع بالدم في طنطا والإسكندرية -
دماء على الأرض في محيط انفجار «المرقسية» -
انهيار مواطن بالبكاء فى مداخلة مع خالد الجندي: نحن فى لحمة ليوم الدين - لعلهم يفقهون -
14 صورة ترصد الظهور الأول لبطلة المكالمات الجنسية في رشوة مجلس الدولة -
الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون -
ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي -
الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : هذه العمليات الإرهابية تدل على إنه هناك تنظيم سري في غاية الخطورة -
الأخبار - مستشار وزير الصحة : 27 حالة وفاة وأكثر من 710 حالة إصابة فى حادث كنيسة مارجرجس -
بيان عاجل من وزارة الداخلية يكشف عن حقيقة حدوث تفجيرات بعدد من المحافظات غير الغربية والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بطنطا

Google+ Print
سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بطنطا سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بطنطا
تمكن ضباط مباحث قسم ثان طنطا، من ضبط تشكيل عصابى من 5 عاطلين تخصصوا فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية.

كانت معلومات، قد وردت للرائد أحمد الحجار، رئيس مباحث قسم ثان طنطا، بقيام "محمد .س.ا" – 18سنة عاطل سبق اتهامه فى 20 قضية سرقة، و"وليد .ا.ز" – 28 سنة عاطل"، و"جمال .ا.ق" - 19 سنة عاطل"، "السيد .ع.ا" – 25 سنة عاطل"، مقيمين بمنطقى القرشى، و "محمد .ب.ب" – 17سنة عاطل" ، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية.

وبعرض المعلومات على اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، قرر تشكيل فريق بحث لضبط المتهمين تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى، ضم المقدم وليد الصواف مفتش الإدارة المركزية بطنطا، والرائد احمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا، وضباط وحدة مباحث القسم، وبتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب واقعتي سرقة دراجات نارية تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365