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تقرير بريطانى يكشف علامات الإصابة بسرطان الثدى

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تقرير بريطانى يكشف علامات الإصابة بسرطان الثدى تقرير بريطانى يكشف علامات الإصابة بسرطان الثدى
سرطان الثدى، من الأمراض التى تصيب كثير من النساء وكشف تقرير نشره الموقع الإلكترونى لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، عن عدد من الأعراض الدالة على الإصابة بسرطان الثدى، لأن معظم الأورام لن تكون سرطانية، ولذا يجب فحصها من قبل الطبيب.

وأشار التقرير إلى أن أعراض الإصابة بالأورام السرطانية تشمل تغيرًا فى حجم أو شكل أحد أو كلا الثديين، ونزول إفرازات ملطخة بالدم من الحلمة أو الحلمتين.

أعراض تدل على الإصابة بسرطان الثدى


>وتشمل قائمة الأعراض التى تدل على الإصابة بسرطان الثدى، أيضًا ظهور كتلة أو تورمًا فى أى من الإبطين ووجود حفر صغيرة فى جلد الثديين، وطفحًا جلديًا حول الحلمة، وتغير فى مظهرها أو أن تكون الحلمة مختفية داخل الصدر.

وجود ألم بالثدى ليس عادة من أعراض سرطان الثدى


>وأشار التقرير إلى أن وجود ألم فى الثدى لا يعنى بالضرورة أنه عرض للإصابة بسرطان الثدى، ومن الضرورى فحص الثديين بواسطة يد السيدة وفى حالة ظهور علامات غريبة على يجب عليها استشارة الطبيب فورًا.

نصائح لمريضة سرطان الثدى للتعامل مع المرض:


>وفى نفس التقرير، يقدم التقرير بعض النصائح لمريضات سرطان الثدى للتعامل مع المرض منها:
>1-يجب على المرأة المصابة بسرطان الثدى الاطمئنان على حالتها، والعلم بأن الدعم العلاجى أصبح متاحًا.
>2-يجب على العائلة والأصدقاء إتباع نظام دعم قوى للوضع النفسى للمريضة.
>3-من الضرورى على مريضة سرطان الثدى التواصل مع أشخاص آخرين بنفس وضعها المرضى.
>4-من الضرورى التعرف على أكبر قدر عن الحالة المرضية.
>5-لا يجب المحاولة فى فعل الكثير أو تعب أنفسهن ببذل مجهود.
>6- من الضرورى على مريضات السرطان تخصيص وقت لأنفسهن.

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