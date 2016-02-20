اليوم.. استئناف محاكمة متهمين بالانضمام لتنظيم "جند الشام" الإرهابى

تستكمل الدائرة 15 إرهاب برئاسة المستشار فتحى البيومى، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر، وخالد الهادى، وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا، اليوم السبت، ثانى جلسات محاكمة كل من المتهمين محمد سمير، وأحمد عبد الوهاب، لاتهامهما بالانضمام لتنظيم "جند الشام" الإرهابى.

كانت النيابة قد قالت إن المتهمين، فى عامى 2013 و2014 فى دائرة قسم الشيخ زايد، انضما لجماعة إرهابية تُسَمَّى "جند الشام" تتخذ من الإرهلاب وسائل لتحقيق أغراضها، وبناء عليه يكون المتهمان قد ارتكبا الجناية المؤثمة بالمواد الواردة بأمر الإحالة.