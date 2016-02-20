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البيت الأبيض: أوباما وإردوغان يبحثان الصراع السورى خلال اتصال هاتفى

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البيت الأبيض: أوباما وإردوغان يبحثان الصراع السورى خلال اتصال هاتفى البيت الأبيض: أوباما وإردوغان يبحثان الصراع السورى خلال اتصال هاتفى

>بحث الرئيس الأمريكى باراك أوباما الوضع فى سوريا خلال اتصال هاتفى مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أمس الجمعة .

وأبدى أوباما قلقه بشأن التقدم الذى حققته السورية فى شمال غرب البلاد فى الآونة الأخيرة ودعا إلى وقف الأعمال التى تزيد من التوترات مع تركيا ومع قوات المعارضة المعتدلة فى شمال سوريا.

وقال البيت الأبيض فى بيان إن أوباما شدد لإردوغان على ضرورة عدم محاولة وحدات حماية الشعب الكردية استغلال الأوضاع فى سوريا للسيطرة على مزيد من الأراضى.

ودعا أيضا تركيا إلى "إظهار ضبط نفس متبادل" من خلال وقف الهجمات المدفعية فى المنطقة.
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مصر 365

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