جمال عبد الرازق رئيسا لنادى مستشارى قضايا الدولة بسوهاج

أجرى نادى مستشارى قضايا الدولة بمحافظه سوهاج،أمس الجمعة، انتخابات النادى بجمعية عمومية حضرها 81 مستشارا من أبناء المحافظة، أسفرت عن انتخاب المستشار جمال عبد الرازق رئيسا للنادى، وانتخاب المستشار ضياء معبد والمستشار خالد عطالله والمستشار عبد العال بدارى والمستشار أحمد حمص و المستشار أحمد فراج دياب، والمستشار احمد ثروت طره والمستشار احمد صالح قناوي و المستشار محمد مختار الشقيرى أعضاء لمجلس إدارة النادى.

وأكد المستشار أحمد ثروت، أن المهمه الأساسيه لأعضاء مجلس الإدراة هى متابعة انشاءات النادى و استكمال الطفرة الناجحه في تقديم الخدمات المتنوعه للمستشارين والتواصل مع جميع أندية الجهات و الهيئات القضائية.