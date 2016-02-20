أخبار عاجلة

خريطة أماكن التبرع بالدم في طنطا والإسكندرية -
دماء على الأرض في محيط انفجار «المرقسية» -
انهيار مواطن بالبكاء فى مداخلة مع خالد الجندي: نحن فى لحمة ليوم الدين - لعلهم يفقهون -
14 صورة ترصد الظهور الأول لبطلة المكالمات الجنسية في رشوة مجلس الدولة -
الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون -
ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي -
الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : هذه العمليات الإرهابية تدل على إنه هناك تنظيم سري في غاية الخطورة -
الأخبار - مستشار وزير الصحة : 27 حالة وفاة وأكثر من 710 حالة إصابة فى حادث كنيسة مارجرجس -
بيان عاجل من وزارة الداخلية يكشف عن حقيقة حدوث تفجيرات بعدد من المحافظات غير الغربية والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

جمال عبد الرازق رئيسا لنادى مستشارى قضايا الدولة بسوهاج

Google+ Print
جمال عبد الرازق رئيسا لنادى مستشارى قضايا الدولة بسوهاج جمال عبد الرازق رئيسا لنادى مستشارى قضايا الدولة بسوهاج
أجرى نادى مستشارى قضايا الدولة بمحافظه سوهاج،أمس الجمعة، انتخابات النادى بجمعية عمومية حضرها 81 مستشارا من أبناء المحافظة، أسفرت عن انتخاب المستشار جمال عبد الرازق رئيسا للنادى، وانتخاب المستشار ضياء معبد والمستشار خالد عطالله والمستشار عبد العال بدارى والمستشار أحمد حمص و المستشار أحمد فراج دياب، والمستشار احمد ثروت طره والمستشار احمد صالح قناوي و المستشار محمد مختار الشقيرى أعضاء لمجلس إدارة النادى.

وأكد المستشار أحمد ثروت، أن المهمه الأساسيه لأعضاء مجلس الإدراة هى متابعة انشاءات النادى و استكمال الطفرة الناجحه في تقديم الخدمات المتنوعه للمستشارين والتواصل مع جميع أندية الجهات و الهيئات القضائية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365