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القابضة لمياه الشرب:سرقة 300 ألف متر مياه يوميا بواسطة الوصلات المخالفة

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القابضة لمياه الشرب:سرقة 300 ألف متر مياه يوميا بواسطة الوصلات المخالفة القابضة لمياه الشرب:سرقة 300 ألف متر مياه يوميا بواسطة الوصلات المخالفة
كشف العميد محى الصيرفى، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن هناك 15% من انتاج المياه والذى يصل لـ24 مليون متر مكعب يوميا، يتم سرقته من خلال التعدى على الخطوط وشبكات المياه وتركيب الوصلات المخالفة، أى ما يقارب 300 ألف متر مكعب

وأضاف العميد محى الصيرفى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن عدد العدادات التى تم تركيبها حتى الآن وصل لـ13 مليون عداد، مشيرا إلى أنه تم طرح مناقصة لتوريد مليون عداد آخر، وذلك فى إطار الحملة التى تطلقها الشركة لحث المواطنين على تركيب عدادات منفردة بحيث يتم محاسبة كل مواطن على استهلاكة الشخصى بدلا من أن يتحمل استهلاك مواطنين اخرين فى العمارة التى يسكن بها.
>وأوضح أن تركيب عداد لكل شقة يعمل على محاسبة المواطن على استهلاكه الشخصى وعدم وصوله للشريحة الأعلى ، ففى حالة تجاوز العمار السكنية عن 40 متر مكعب فى الشهر يتم إدراجها ضمن الشريحة الأعلى ويتم محاسبتها بالسعر الحقيقى للتعريفة وهو 155 قرشا للمتر المكعب.


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