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إصابة ضابط وأمين شرطة بالدقهلية بعد تعدى بلطجى عليهما بسلاح أبيض أثناء ضبطه

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إصابة ضابط وأمين شرطة بالدقهلية بعد تعدى بلطجى عليهما بسلاح أبيض أثناء ضبطه إصابة ضابط وأمين شرطة بالدقهلية بعد تعدى بلطجى عليهما بسلاح أبيض أثناء ضبطه
أصيب ضابط شرطة بجروح قطعية، وأمين شرطة بقسم شرطة ميت غمر بالدقهلية، أثناء ضبطهما مسجل خطر ومطلوب القبض عليه.

تلقي اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدي القمرى، مدير مباحث المديرية، بإصابة النقيب أحمد مجدى معاون مباحث قسم ميت غمر، بجروح قطعية فى الكتف الأيمن وإصابة أمين شرطة بإصابات طفيفة أثناء تنفيذ حملة أمنية و محاولة إلقاء القبض على مسجل خطر مطلوب فى عدة قضايا.

وأثناء ضبط المتهم أشهر سلاحا أبيضا في وجهة القوة الأمنية، مما أحدث الإصابات بالضابط، وعلى الفور تم نقل الضابط إلى مستشفي ميت غمر العام وتم تحويله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقى العلاج وجار تحرير محضر بالواقعة.

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مصر 365