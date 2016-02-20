الأهلى: حسم اسم المدرب الجديد خلال أيام واستمرار "زيزو" مشرفا على الكرة

أكد محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، أن المجلس اقترب من حسم هوية المدير الفنى الأجنبى الجديد الذى سيتولى مقاليد قيادة المارد الأحمر خلفاً للبرتغالى جوزيه بيسيرو، موضحاً أن الصورة ستتضح خلال الأسبوع الجارى.

وأضاف عبد الوهاب، خلال تصريحاته لبرنامج "الكورة مع الحياة" أن عبد العزيز عبد الشافى "زيزو" عليه مهام وواجبات أكبر من القيادة الفنية، أبرزها استمراره فى منصب المشرف على قطاع كرة القدم، من أجل تطويره وتحديثه، لافتاً إلى أنه حال عدم التوصل لاتفاق مع مدير فنى أجنبى سيتم الإبقاء على "زيزو" لنهاية الموسم الجارى.

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