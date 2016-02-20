أخبار عاجلة

خريطة أماكن التبرع بالدم في طنطا والإسكندرية -
دماء على الأرض في محيط انفجار «المرقسية» -
انهيار مواطن بالبكاء فى مداخلة مع خالد الجندي: نحن فى لحمة ليوم الدين - لعلهم يفقهون -
14 صورة ترصد الظهور الأول لبطلة المكالمات الجنسية في رشوة مجلس الدولة -
الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون -
ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي -
الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : هذه العمليات الإرهابية تدل على إنه هناك تنظيم سري في غاية الخطورة -
الأخبار - مستشار وزير الصحة : 27 حالة وفاة وأكثر من 710 حالة إصابة فى حادث كنيسة مارجرجس -
بيان عاجل من وزارة الداخلية يكشف عن حقيقة حدوث تفجيرات بعدد من المحافظات غير الغربية والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأهلى: حسم اسم المدرب الجديد خلال أيام واستمرار "زيزو" مشرفا على الكرة

Google+ Print
الأهلى: حسم اسم المدرب الجديد خلال أيام واستمرار "زيزو" مشرفا على الكرة الأهلى: حسم اسم المدرب الجديد خلال أيام واستمرار "زيزو" مشرفا على الكرة
أكد محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، أن المجلس اقترب من حسم هوية المدير الفنى الأجنبى الجديد الذى سيتولى مقاليد قيادة المارد الأحمر خلفاً للبرتغالى جوزيه بيسيرو، موضحاً أن الصورة ستتضح خلال الأسبوع الجارى.

وأضاف عبد الوهاب، خلال تصريحاته لبرنامج "الكورة مع الحياة" أن عبد العزيز عبد الشافى "زيزو" عليه مهام وواجبات أكبر من القيادة الفنية، أبرزها استمراره فى منصب المشرف على قطاع كرة القدم، من أجل تطويره وتحديثه، لافتاً إلى أنه حال عدم التوصل لاتفاق مع مدير فنى أجنبى سيتم الإبقاء على "زيزو" لنهاية الموسم الجارى.

رئيس النادى المصرى: ليس لدينا اعتراض على مواجهة الأهلى حتى لو غدا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365