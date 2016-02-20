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مسئول مغربى: الخلية الإرهابية المفككة بالأمس عبارة عن "كوموندوز مسلح"

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مسئول مغربى: الخلية الإرهابية المفككة بالأمس عبارة عن "كوموندوز مسلح" مسئول مغربى: الخلية الإرهابية المفككة بالأمس عبارة عن "كوموندوز مسلح"

>كشف عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزى للأبحاث القضائية بالمغرب، تفاصيل خطيرة عن الخلية التى تم تفكيكها أول أمس الخميس، والمكونة من 10 عناصر من بينهم مواطن فرنسى.

وقال الخيام فى مؤتمر صحفى أمس الجمعة بمقر المكتب المركزى للأبحاث القضائية فى مدينة سلا، إن الخلية التابعة لـ"داعش" والتى ينشط عناصرها فى مدن الصويرة ومكناس وسيدى قاسم، هى عبارة عن "كوموندوز" مسلح كان ينوى تنفيذ مخطط ارهابى خطير أمس الجمعة، ضد شخصيات مدنية وعسكرية ومؤسسات عمومية وفنادق.

وكشف الخيام لوسائل الأعلام نوعية الأسلحة والمحجوزات التى عثر عليها فى منزل العقل المدبر للخلية للإرهابية، موضحا أنه لأول مرة يتم حجز سلاح حربى بمنظار يستخدم للقنص عن بعد ومواد كيماوية سامة قاتلة تستعمل فى المبيدات، وهى عبارة عن سلاح بيولوجى، يمكن أن يحدث دمارا كبيرا.

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