موجز المحافظات.. وقفة أمام محكمة أبنوب بأسيوط بعد إطلاق ضابط النار فى الهواء

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، الجمعة، أبرزها أنه نظم عدد من أهالى مركز أبنوب بأسيوط، وقفة احتجاجية أمام محكمة أبنوب، احتجاجًا على وقف ضابط، ومخبر شرطة خلال دورية أمنية، مركبة "توك توك" وحدوث مشادة بين الضابط والسائق، انتهت بالتعدى بالضرب على قائد المركبة حسب شهود عيان.

واتهمت زوجة الجن والعفاريت بالتسبب فى وفاة زوجها أمين شرطة وأبنائه الثلاثة داخل شقتهم بسوهاج. تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مركز شرطة أخميم يفيد بالعثور على جثة أمين شرطة وأبنائه الثلاثة متوفين، بينما زوجته وابنته الصغيرة على قيد الحياة داخل شقتهم بناحية قرية جزيرة محروس.

ولقى 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 8 آخرين، فى حادث انقلاب سيارة أجرة على طريق أسيوط الصحراوى الغربى، فى المنطقة الواقعة بين مركزى الواسطى التابع لمحافظة بنى سويف ومركز طامية التابع لمحافظة الفيوم.

كما وصل اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، لموقع غرق مركب نيلى على متنه 9 أشخاص بمنطقة جبل تقوق. وأكد مصدر أمنى، أن المركب على متنها 9 أشخاص تم انتشال 7 منهم مصابين بواسطة فرق الانقاذ النهرى، ونقلهم لمستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

وأكد الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية، أنه كلّف المهندس عبد الحكيم القاضى، رئيس مدينة القناطر الخيرية، بالتواصل مع أهالى قرية "باسوس" مسقط رأس الكاتب الصحفى الراحل الأستاذ محمد حسنين هيكل، لاستطلاع رأيهم حول فكرة اسم الكاتب الكبير الراحل على أحد شوارع القرية.

و إلى أهم الأخبار:

- بالصور.. وقفة أمام محكمة أبنوب بأسيوط بعد إطلاق ضابط النار فى الهواء

- وفاة أمين شرطة وأبنائه الثلاثة داخل شقتهم بسوهاج والزوجة تتهم "الجن"

- ننشر أسماء 7 قتلى و8 مصابين فى حادث تصادم طريق الفيوم الصحراوى

- مصدر أمنى: انقاذ 7 مصابين من مركب أسوان والبحث عن ثلاثة

- مصدر بـ"الملاحة النهرية": المركب الغارق بأسوان غير مرخص

- بالصور.. رئيس جامعة دمنهور: الأسمدة والمبيدات أصابت المزارعين بالسرطان

- محافظ القليوبية: نستطلع رأى الأهالى لإطلاق اسم "هيكل" على أحد شوارع باسوس

- مدير أمن جنوب سيناء: فرق متخصصة لتأمين مؤتمر "أفريقيا بيتنا" بشرم الشيخ

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