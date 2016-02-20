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جامعة القناة تنظم المؤتمر الدولى الثالث لدراسات التراث والحضارة العربية

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جامعة القناة تنظم المؤتمر الدولى الثالث لدراسات التراث والحضارة العربية جامعة القناة تنظم المؤتمر الدولى الثالث لدراسات التراث والحضارة العربية
تنظم كليات الآداب، والعلوم الإنسانية، والسياحة والفنادق، والهندسة بجامعة قناة السويس يومى 8 و9 مارس المُقبل فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الثالث لدراسات التراث والحضارة الثقافة العربية والعمران.

ويأتى المؤتمر تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والمشرف على كليتى الآداب والسياحة والدكتور إبراهيم القرش عميد كلية الهندسة.

ويرأس المؤتمر الدكتور حسن عبد العليم يوسف مدير مركز البحوث والدراسات الإندونيسية، وأمين عام المؤتمر الدكتور مرسى السيد مرسى الصباغ وكيل كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالإسماعيلية.

وعن محاور المؤتمر يقول الدكتور حسن يوسف رئيس المؤتمر إنها تدور حول العمارة والعلوم الإنسانية وتجليات العمارة فى الأدب العربى –العمارة عبر عصور التاريخ– والعمران البشرى والجغرافى والروح الإسلامية فى العمارة التراثية وتشريعات العمارة التراثية والثقافة التربوية فى التراث العمرانى.

وأشار الدكتور حسن يوسف إلى أن محاور المؤتمر تدور أيضا حول العمارة والموروث الهندسى، والطرز المعمارية التراثية، والتصميم العمرانى فى التراث والتخطيط العمرانى، والتراث وخامات العمارة الشعبية، والعمارة وعلوم السياحة والفندقة، والبيت البدوى، والسياحة، والمبانى التراثية، والمتاحف والفندقة السياحية، والتراث وعمارة المدن التراثية، والعمارة والفنون، والعمارة والطب، والعمارة ونظم المعلومات، والمشهد الثقافى وتحقيق المخطوطات، وثقافة المؤلف وتحقيق مخطوطات التراث الشعبى، وإعلام المحققين العرب وتحقيق المخطوطات والمستشرقون وتحقيق المخطوطات.

وأضاف الدكتور حسن يوسف أن اللجنة التنسيقية لتنظيم المؤتمر تتكون من الدكاترة نيفين جلال الأستاذ بكلية السياحة والفنادق، وحسن محمد نور مدير مركز بحوث التراث والحضارة، وسيد مصطفى عبيد الأستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وأسامة محمد سليم مدير مركز تحقيق المخطوطات.

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