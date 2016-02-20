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قطع المياه عن قرى منية النصر بالدقهلية لأعمال الربط على خط جديد

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قطع المياه عن قرى منية النصر بالدقهلية لأعمال الربط على خط جديد قطع المياه عن قرى منية النصر بالدقهلية لأعمال الربط على خط جديد
أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالدقهلية، قطع مياه الشرب عن بعض قرى مركز منية النصر غدا الأحد من الساعة 8:00 صباحا حتى الساعة 10:00 مساء من نفس اليوم، وذلك لأعمال ربط على الخط الجديد قطر 550 مم.

وأشارت الشركة الى أن المناطق المتأثرة هي قرى ( الطاهرى - منشية عاصم - ميت عاصم - ميزانية عاصم - كفر علام - الرياض - الحامدية) .

وأكد المهندس عزت الصياد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصحي بالدقهلية، إخطار كافة الجهات والوحدات المحلية ومجلس المدينة لاتخاذ التدابير اللازمة نحو انقطاع المياه والإصلاح بالمتابعة والتنسيق مع إدارة العمليات والأزمات بالمحافظة.

كما أعلنت الشركة عن توفر سيارات لنقل مياه صالحة للشرب مجانا عن طريق الاتصال على رقم 125 من أى تليفون أرضى.

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مصر 365