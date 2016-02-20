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مصادر ليبية لـ"اليوم السابع": تهريب مصابى "داعش" من مستشفى صبراتة

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مصادر ليبية لـ"اليوم السابع": تهريب مصابى "داعش" من مستشفى صبراتة مصادر ليبية لـ"اليوم السابع": تهريب مصابى "داعش" من مستشفى صبراتة
قالت مصادر ليبية مطلعة بمدينة صبراتة الليبية، لـ"اليوم السابع"، إن عناصر تتبع سرية مالك التى يقودها زياد بلعم قامت بتهريب جميع المصابين التابعين لتنظيم "داعش" الإرهابى جراء القصف الجوى من مستشفى صبراتة التعليمى تحت تهديد السلاح.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون بيتر كوك، إن الضربة فى صبراتة الليبية ضد تنظيم داعش الإرهابى لن تكون الأخيرة، مؤكدا أن هناك عدة غارات على التنظيم الإرهابى فى صبراتة.

وأضاف المتحدث باسم البنتاجون الأمريكى، فى مؤتمر صحفى للبنتاجون بشأن الغارة الأميركية على ليبيا، أن الغارة استهدفت معسكرا للتدريب لتنظيم داعش الإرهابى، مضيفا أن الغارة استهدفت أشخاصا يشكلون خطرا عى الولايات المتحدة الأمريكية.

البنتاجون: غارة صبراتة الليبية ضد داعش لن تكون الأخيرة

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