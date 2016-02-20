أبوريدة يكشف عن ملامح قائمته بانتخابات الجبلاية.. ويؤكد: شوبير نائبا للرئيس

كشف هانى أبوريدة، عضو المكتب التنفيذى للإتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والمرشح لانتخابات رئاسة اتحاد الكرة المقبلة، عن ملامح قائمته التى سيخوض بها الانتخابات المقبلة والتى تضم أحمد شوبير وحازم الهوارى، لافتا إلى أن "شوبير" مرشحاً نائباً للرئيس.

وأشار أبو ريدة، فى حواره مع الإعلامى سيف زاهر ببرنامج"الكورة مع الحياة"، إلى أنه من المقرر أن يتوجه المنتخب الوطنى إلى نيجيريا بطائرة خاصة، لافتاً أن تكاليف السفر بالطائرة يصل إلى 110 ألف دولاد، وجار التفاوض مع شركة مصر للطيران لتخفيض المبلغ والسفر بطائرة خاصة.

واستطرد عضو المكتب التنفيذى للفيفا والكاف، أن هناك حلولا عديدة لإعادة الجماهير للمدرجات بشكل آمن، لافتاً أنه من غير المقبول أن يستمر الدورى فترة طويلة دون وجود جماهير.

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