أسامة هيكل: تأجيل عرض برنامج الحكومة على البرلمان لا يشوبه عوار دستورى

أكد النائب أسامة هيكل، عضو ائتلاف دعم مصر أ، نه لا صحة لما تردد حول وجود شبهة عوار دستور بسبب تأجيل عرض برنامج الحكومة على مجلس النوب ، قائلا " نحن أمام برلمان استثنائى و بدون لائحة و فى ظل دستور يؤكد على ضرورة تغيير اللائحة " .

و أضاف "هيكل" فى تصريحات لـ"اليوم السابع " ، أن البرلمان بدأ متأخرا عن تاريخ انعقاده الطبيعى ،والتى كان من المفترض أن تكون فى شهر أكتوبر ، و كان لديه التزامات دستورية تستوجب عليه الانتهاء منها قبل بيان الحكومة ، مثل مناقشة القوانين التى صدرت الفترة الماضية ، و الانتهاء من اللائحة لتشكيل اللجان ، كما أنه يعمل الآن فى الترتيب المنطقى لحين اكتماله نهائيا حتى يتمكن أيضا من إنهاء التزاماته الدستورية و التى من أهمها النظر فى قانون الكنائس و بناء دور العبادة .

و أوضح أن أن البرلمان حريص على مناقشة بيان الحكومة فى أسرع وقت ممكن، كما أن الحكومة جاهزة لعرضه ، و لكن الائتلاف يرى ضرورة الانتهاء من اللائحة و التى ستكون فى غضون الأسبوع المقبل للتمكن من تشكيل اللجان التى ستبحث برنامجها .

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