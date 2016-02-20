مورينيو يتحدث عن مستقبله: لن أدرب إنتر.. والأندية هي من تبحث عني

أكد جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لتشيلسي أنه لا يعرف أي فريق سوف يقوم بتدريبه خلال الموسم المقبل مشددا في الوقت ذاته على أن الأندية هي من تبحث عنه للتعاقد معه وليس العكس.

ومنذ رحيل مورينيو عن تشيلسي بعد إقالته انتشرت العديد من التقارير حول اقترابه من مانشستر يونايتد وإنتر ميلان بسبب زيارته للأخير وحضوره لمباراة مقبلة في ملعب جوسيبي مياتزا.

وتحدث مورينيو لصحيفة "لا ستامبا" الإيطالية قائلا:"التحدي المقبل لي؟ لا أعلم".

وأكمل"ما أعرفه فقط هو إنني أحب كرة القدم وسأعود مرة أخرى لها بنفس الشغب والطموح الدائم للفوز".

وشدد المدرب البرتغالي"وخلال الفترة الحالية أنا أحترم كل الأندية وكل المدربين".

واستدرك مدرب ريال مدريد السابق"أنا لا أبحث عن الأندية بل هم من يبحثون عني".

وعن الأنباء التي ربطته بالعودة لتدريب إنتر ميلان علق"لقد تركت الفريق في عامى 2010 ومنذ ذلك الحين لم أقابل الرئيس ماسيمو موراتي وهو أرسل دعوة لي لتناول العشاء سويا في يوم عائلي وحضور مباراة للفريق في الملعب".

وأكمل"سيكون شعورا رائعا مشاهدة إنتر ميلان يفوز في الملعب".

وأتم"لن أكون مدربا لإنتر الموسم المقبل، فهناك مشروع يعمل عليه المالك إيريك ثوهيروالمدرب روبرتو مانشيني وأنا أدعم ذلك المشروع للنهاية وأتمنى له النجاح".