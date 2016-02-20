في_إنجلترا – الأسبوع 26 – هدف قاتل وهزيمة تاريخية.. واشتعال القمة

سجل داني ويلباك مهاجم أرسنال هدفا قاتلا بمعنى الكلمة في الثانية الأخيرة من مواجهة ليستر ليقود المدفعجية للفوز بهدفين لهدف ويقلل فريقه فارق النقاط مع المتصدر إلى نقطتين فقط.

وفي صراع قمة الجدول أيضا نجح توتنام في تحقيق فوزا هاما على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد بهدفين لهدف ويشعل صراع الصدارة.

وأصبح ليستر يتصدر جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، مقابل 51 لتوتنام وأرسنال وفارق الأهداف لصالح الأول، ثم يأتي مانشستر سيتي رابعا بـ47 نقطة.

وفي مباراة أخرى اكتسح ليفربول مضيفه أستون فيلا بستة أهداف دون رد، فيما حقق تشيلسي انتصارا كبيرا على نيوكاسل بخمسة أهداف لهدف.

وفي ملعب النور حقق سندرلاند فوزا تاريخيا على مانشستر يونايتد بهدفين لهدف لتستمر نتائج الشياطين الحمر في التراجع في الفترة الأخيرة.

كل هذا كان في أبرز أحداث الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

سُجل خلال تلك الجولة 34 هدفا من بينهم ثلاث ركلات جزاء وهدفا عكسيا واحدا فقط.

تم إشهار البطاقات الصفراء 43 مرة مع وجود حالتي طرد فقط.

ويستعرض FilGoal.com أبرز ما حدث في كل جولة من الدوري الإنجليزي موسم 2016-2015 عقب نهاية كل أسبوع.

أفضل فريق

قدم أرسنال مباراة رائعة للغاية أمام ليستر سيتي واستطاع أن يكون الفريق الوحيد حتى الآن في الدوري الإنجليزي الذي يحقق الفوز عليه ذهابا وإيابا.

وعلى الرغم من أن ليستر سيتي تأثر بالطبع بحالة الطرد لداني سيمبسون إلا أن أرسنال قدم أداء هجوميا ودفاعيا جيدا ونجح في النهاية في تحقيق الانتصار ليواصل حلمه بتحقيق لقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 2004.

أسوأ فريق

يعيش أستون فيلا أحد أسوأ مواسمه على الإطلاق ويبدو أنه سيكون أول الفرق في الدوري الإنجليزي الذي ضمن هبوطهم للدرجة الأولى.

هزيمة تاريخية بملعبهم أمام ليفربول بستة أهداف دون رد ولم يقدم لاعبو الفريق أي شيء يذكر عدا الاستسلام ومشاهدة لاعبي الحمر وهم يسجلون الهدف تلو الآخر.

أستون فيلا لم يسدد على مرمى ليفربول سوى تصويبة واحدة فقط خلال المباراة، فيما تلقى تسع تسديدات جاء منها ستة أهداف، كما أنه لم يحقق سوى ثلاث انتصارات حتى الآن بعد مرور 26 جولة.

مدرب الجولة

واصل مارويسيو بوكيتينو أدائه المميز مع توتنام فبعد هزيمته أمام ليستر سيتي حقق فوزه الخامس على التوالي وواصل ملاحقته لليستر سيتي في صراع الصدارة.

توتنام قدم أداء مميزا للغاية أمام مانشستر سيتي في عقر داره وكان أكثر من ند له وكان واضحا طموحه في تحقيق الانتصار أكثر من أصحاب الأرض ومع كونه أشرك إيريك لاميلا الذي صنع هدف الانتصار.

أداء مميز بالطبع من المدرب الأرجنتيني.

لاعب الجولة

قدم بيدرو رودريجيز مباراة مميزة لتشيلسي أمام نيوكاسل وسجل هدفين وصنع فرصة لزملائه، مع دقة تمريرات بلغت 78%، مع استخلاصه للكرة من المنافس ثلاث مرات.

معلومة الجولة

أرسنال سينهي موسم 2016-2015 وهو الفريق الوحيد في الدوري الإنجليزي الذي استطاع أن يهزم ليستر سيتي ذهابا وإيابا في المسابقة.

رقم الجولة

لأول مرة في تاريخ ليفربول يسجل ستة لاعبين مختلفين الأهداف في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي.