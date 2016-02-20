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مانشستر يونايتد ينفي تلقي عروض لروني من الصين

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مانشستر يونايتد ينفي تلقي عروض لروني من الصين مانشستر يونايتد ينفي تلقي عروض لروني من الصين

(إفي): نفى نادي مانشستر يونايتد تلقي عرضا كبيرا من أحد اندية دوري السوبر الصيني لشراء مهاجمه الانجليزي الدولي واين روني.

وأكدت قناة (سكاي سبورتس) اليوم الجمعة أن واين روني الذي سيغيب الاسابيع الستة القادمة للإصابة، قد يكون اللاعب التالي من مشاهير كرة القدم في الانتقال للعب بالصين، حيث يستمر سوق الانتقالات حتى 26 من شهر فبراير الجاري.

وجذب دوري السوبر الصيني في فترة الانتقالات الشتوية عددا من النجوم مثل البرازيليين أليكس تيكسييرا وراميريس، والايفواري جيرفينيو والكولومبيين جاكسون مارتينيز وفريدي جوارين والفرنسي جايل كاكوتا.

وكانت أغلى صفقة في سوق الانتقالات الجالي للمهاجم أليكس تيكسييرا الذي ترك شاختار دونيستك الاوكراني لنادي جيانجسو سونينج مقابل 38 مليون إسترليني (50 مليون يورو).

ودفع جيانجسو أيضا لتشيلسي الإنجليزي 25 مليون إسترليني (33 مليون يورو) من أجل الحصول على خدمات البرازيلي راميريس، في حين انتقل جاكسون مارتينيز لنادي جوانجزو إيفرجراندي مقابل 31.5 مليون إسترليني (42 مليون يورو).

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