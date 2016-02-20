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طقس صحو اليوم مع ارتفاع درجة الحرارة

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طقس صحو اليوم مع ارتفاع درجة الحرارة طقس صحو اليوم مع ارتفاع درجة الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً، وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب.

وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 18 إلى 24 كم/ساعة خلال الصباح والليل تصبح شمالية غربية وشمالية شرقية بسرعة 15 - 28 كم/ساعة بعد الظهر والمساء بوجه عام.

والبحر خفيف إلى متوسط الموج بارتفاع من قدم إلى قدمين قرب الساحل، ومن قدمين إلى ثلاث وأربع أقدام بالعمق، ويبلغ أعلى مد عند الساعة الحادية عشرة وأربع دقائق صباحاً، وأدنى جزر عند الساعة السادسة وتسع دقائق مساء.

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