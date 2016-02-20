مشروع نظام لري الأراضي ومراقبة التربة واحتياجاتها

قدمت سبع طالبات تخصص الهندسة في كلية التقنية العليا برأس الخيمة، مشروع «نظام الري الذكي»، والذي يعتمد فكرة البرنامج على التحكم في عملية ري الأراضي الزراعية ومراقبة التربة واحتياجاتها، ويعمل النظام بالطاقة الشمسية مما يجعله صديقاً للبيئة.

وكان المشروع احد المشاريع المتميزة التي عرضت فعاليات معرض الابتكار الذي نظمته كليات رأس الخيمة التقنية خلال فعاليات أسبوع الابتكار الذي جاء بتوجيهات من القيادة العليا في الدولة، وقدم خلاله الطلبة جانباً من أبرز ابتكاراتهم وأفكارهم النوعية على مستوى مختلف التخصصات داخل الكلية وخارج الكلية، حيث نظمت عدداً من الفعاليات مثل معرض الابتكار الذي نظمته حكومة رأس الخيمة وضم معظم دوائر ومؤسسات الحكومة والقطاع الخاص في إمارة رأس الخيمة.

فكرة نوعية

وحول طبيعة الفكرة أوضحت طالبات المشروع كلاً من: آسيا محمد وبسمة محمد، وحصة صالح، وعائشة النعيمي، وآمنة مراد، وميثاء محمد، ومنى عيسى، أن فكرة مشروع «نظام الري الذكي»، تعتمد على التحكم في عملية ري الأراضي الزراعية، من خلال وجود حساسات أو مجسات يتم برمجتها لتحديد حاجة الأرض من المياه، ويعطي هذا النظام معلومات عدة حول درجة حرارة التربة وقوة الرياح ونسب الرطوبة، وبالتالي يساعد في تحديد كمية المياه المطلوبة ليتم ري الأرض، كما ويعطي مؤشرات إذا زادت كمية المياه المستخدمة عن الحد.

صديق للبيئة

وعن مميزات المشروع الخاص بطالبات الهندسة برأس الخيمة، أشارت الطالبات بأن المشروع يتميز بأنه يعمل بالطاقة الشمسية دون الحاجة لاستخدام أي طاقة اخرى، كما يساهم في عملية ترشيد استهلاك المياه في الزراعة من خلال إمكانية اعادة استخدام المياه المستخدمة في المنازل في مختلف الاستخدامات مثل التكييف وغسيل الملابس وغسيل الأرضيات وغيره.

تبني الابتكار

وتعليقاً على المشروع، أكد الدكتور علي المنصوري مدير كليات التقنية العليا برأس الخيمة، أن الاستراتيجية الخاصة بكليات التقنية فيما يتعلق بالابتكار تعمل على جعل الإبداع وابتكار الأفكار جزءاً من ممارسات الطالب خلال العملية التعليمية، من خلال توفير الكادر التدريسي المؤهل والذي يتمتع بقدرات عالية في تقديم تجربة تعليمية محفزة ومشوقة للطلبة، في ظل وجود بيئة تعليم تدعم تمكين هؤلاء الطلبة من مهارات القرن الـ21 القائمة على التفكير الخلاق والبحث والتواصل الفعال والعمل الجماعي وحل المشكلات، وإن هذا كله ينعكس في المشاريع الابتكارية والأفكار الإبداعية التي ينتجها طلبة الكليات وتمثل جزءاً من أدائهم التعليمي القائم على التطبيق والممارسة.

تعاون بناء

وثمن الدكتور المنصوري مشروع الطالبات «نظام الري الذكي»، والذي تعاونت على تنفيذه سبع طالبات من تخصص الهندسة، حيث قدمت كل منهن خبراتها ومهاراتها لوضع نموذج لنظام ري متطور يقدم معلومات للمزارعين حول طبيعة التربة واحتياجاتها من المياه بما يمكنهم من مراقبة ذلك عن بعد، بالإضافة الى مراعاة الجانب البيئي من خلال توفير الطاقة والمياه، مشيراً الى دعمهم لأفكار الطلبة وحرصهم على مساعدتهم لتطويرها، بمختلف الوسائل وعبر كادر من الأساتذة والموظفين المؤهلين المسخرين كي يكونوا عوناً للطلبة إيماناً منهم بأن طلبة اليـوم هــم قادة الغــد لدولة تتطلــع بأن تصـل إلى المركــز الأول فــي كــل المجالات.