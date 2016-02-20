السيطرة على حريق بخزانات ديزل في الشارقة

تمكنت فرق الدفاع المدني في الشارقة من السيطرة على حريق متطور نشب مساء أمس في خزانات للديزل في منطقة الصجعة الصناعية بمشاركة فرق من الدفاع المدني بكل من دبي وعجمان وأم القيوين إضافة إلى صهاريج مياه من بلدية الشارقة.

وكانت غرفة العمليات في الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة قد تلقت في الساعة السابعة والنصف من مساء أمس بلاغاً يفيد بنشوب حريق متطور في منطقة الصجعة الصناعية فتوجهت فرق من الدفاع المدني في الإمارة على الفور إلى مكان الحريق ترافقها فرق من المناطق المجاورة، وتمكنت من السيطرة على الحريق في وقت قياسي، ولم يسفر عنه أي إصابات بشرية.

دوريات

وشاركت فرق من قوات الانجاد والمرور والدوريات في الشارقة، حيث قامت بتطويق المكان ومنع دخول المركبات أو الأفراد لإتاحة الفرصة لمركبات الدفاع المدني لدخول منطقة الحريق بسهولة ويسر وتحقيق مهامها.