تجديد حبس متهمين بالسطو المسلح على شركة صرافة فى الدقى 15 يوما

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس كل من "هشام. م" سائق مقيم بالوراق، و"بهاء. يـ" صاحب شركة ومقيم بالوراق، و3 آخرين، متهمين بالسطو المسلح على شركة صرافة بمنطقة الدقى 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت التحقيقات قد كشفت تفاصيل الهجوم المسلح، الذى شنه 5 مسلحين على شركة المعادى للصرافة، وأفادت أن المتهمين أطلقوا النيران تجاه الشركة لإرهاب العاملين بها، واستولوا على مليون ونصف جنيه، وكشفت فيديوهات الكاميرات بمحيط الحادث عن أوجه المتهمين.

وأسفرت المعاينة عن تجميع عدد من فوارغ الطلقات التى أطلقها المتهمين لإرهاب العاملين، وتم إرسالها للمعمل الجنائى لفحصها.