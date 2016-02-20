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برج العذراء حظك اليوم السبت 20/2/2016

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برج العذراء حظك اليوم السبت 20/2/2016 برج العذراء حظك اليوم السبت 20/2/2016

على الصعيد المهنى:


>الأمور لا تسير كما تريد، وأوضاعك المهنية فى توتر مستمر، تفتقد إلى قدر كبير من تركيزك، بسبب التفكير فى بعض المشكلات التى تخص العمل، تتعامل مع عدد من الشخصيات الذين يعدوا أحد مصادر ازعاجك، احذر من اتخاذ القرارات فى هذا الوقت حتى لا تكون تحت ضغط عصبى.

على الصعيد العاطفى:


>أنت من الشخصيات التى تؤمن بالروحانيات، واعتقاداتك فيها تؤثر على حياتك بشكل كبير، تتعامل مع الأشخاص بحدسك الذى لا يخونك فى أغلب الأحيان، تتوقع الأسوأ دائماً، ولذلك تتعامل بحرص فى بداية علاقاتك مع الأشخاص، وثقتك فى المحيطين بك لا تأتى من فراغ ويمكن أن تذهب سريعاً.

العذراء على الصعيد الصحى:


>حالتك الصحية غير مستقرة، وحالتك المزاجية السيئة تؤثر على حالتك الصحية بشكل كبير، تعانى من اضطرابات فى المعدة، و أوجاع القولون العصبى، حاول أن تسيطر على أعصابك وتتخلص من حالة التوتر التى تسيطر عليك، حتى لا تزيد من مشكلاتك الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش فترة متوترة جداً على الصعيد المهنى، وتعلقاته الروحانية واعتقاده فى التشاؤم والتفاؤل، يؤثر على بعض قراراته التى تتعلق بشخصيات فى المحيط العملى، وشخصيات مقربين، يتأثر مولود برج العذراء بحالته المزاجية السيئة ويتعرض لمشكلات صحية كثيرة بسبب ذلك الضغط.

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مصر 365

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