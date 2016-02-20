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حظك اليوم برج الميزان السبت 20/2/2016

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حظك اليوم برج الميزان السبت 20/2/2016 حظك اليوم برج الميزان السبت 20/2/2016

برج الميزان على الصعيد المهنى:


> إذا شعرت برغبة فى الشراء والإنفاق، عليك مقاومتها وذلك بوضع المال فى مشاريع استثمارية، كما أنك لديك القدرة على القيادة والريادة بشكل جيد، لذا حاول أن تستثمر ذلك فى عملك.

على الصعيد العاطفى:


>الحب موجود فى كل مكان حولك، كل ما عليك هو أن تنتبه حتى لا يمر أمامك ولا تلحظه، قم بالتحدث إلى أصدقائك، والخروج معهم، وخذ فى الاعتبار أن الصمت يجذب الآخرين دومًا لأنه يضفى الغموض على صاحبه.
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>برج الميزان على الصعيد الصحى:


>تعرضك للضغوط فى عملك، يؤثر سلبًا على صحتك النفسية.. لذا حاول أن تسترخى وتأخذ راحة من العمل والمسئولية، لن تحدث كارثة إن أخذت حقك فى الاستجمام، بل ذلك سينعكس إيجابيًا على عملك.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:


>الكثير من التفكير سيؤرقك، لكنه لن يحل أى مشكلة.. فلا تأخذ كل الأشياء على أعصابك، قم بتغيير ما يمكنك تغييره، أما الأشياء التى لا تستطيع تغييرها فلا تجهد نفسك فى التفكير بها.

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مصر 365

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