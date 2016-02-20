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حظك اليوم برج الدلو السبت 20/2/2016

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حظك اليوم برج الدلو السبت 20/2/2016 حظك اليوم برج الدلو السبت 20/2/2016

على الصعيد المهنى:


>قد تشعر اليوم بالكثير من المشاريع التى تثقلك، ولكن إن شعرت بأنك متأخرًا فى أدائها، لا تتوتر، قم بأخذ قسط من الراحة، لتصفى ذهنك، وعاود العمل بنشاط.

برج الدلو على الصعيد العاطفى:


>حاول أن ترى مميزاتك ومعرفتها جيدًا، فالقدرة على اللباقة فى الحديث، والقدرة على إقناع الغير، صفات تؤهل أى شخص ليكون ساحرًا فى العلاقة العاطفية، ولذلك استغل ذلك فى الإفصاح عن مشاعرك.

برج الدلو على الصعيد الصحى:


>التعرض لضغوط العمل قد يشعرك بالأرق، والإرهاق، وبعض الآلام، لذلك فأنت تحتاج إلى تنظيم عملك، حتى لا يؤثر ذلك سلبًا على صحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:


>ظهور أشخاص جدد فى حياة الشخص، يكون له مميزاته وعيوبه، حاول أن تتعلم شيئًا جديدًا من كل شخص يظهر فى حياتك، وضع حدودك التى تحميك من المشاكل.

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مصر 365

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