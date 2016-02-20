حظك اليوم برج الحوت السبت 20 فبراير

برج الحوت على الصعيد المهنى:

برج الحوت على الصعيد العاطفى:



>برج الحوت على الصعيد الصحى



>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة:

>إن تعرضت للخسارة أو الشعور باليأس من عدم قدرتك على الإنجاز فى العمل اليوم، فلا تحزن، الجميع يمر بضغوط فى الحياة، وفى العمل بوجه خاص، لذا كن واثقًا أنها فترة وستمر.>شريك حياتك إن لم تقف بجانبه فى أوقاته العصيبة من سيقف بجانبه.. الدعم النفسى ضرورى لذا إن شعرت بتغير أو اكتئاب طرأ على شريك حياتك عليك فوراً أن تبادر أنت بتغيير نمط الحياة هذه.>إن شعرت ببعض الإرهاق أو التعب الجسدى، فهذا أمر طبيعى، لا تقلق حياله، مادام تجهد نفسك فى العمل كثيرا، عليك فقط ممارسة الرياضة لتتمتع بلياقة بدنية عالية.>مادمت تجتهد وتثابر لتحقيق التوازن بين جوانب حياتك المختلفة، إذاً فانتظر المزيد من النجاح والسعادة والحب والصحة.