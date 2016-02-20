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حظك اليوم برج الحوت السبت 20 فبراير

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حظك اليوم برج الحوت السبت 20 فبراير حظك اليوم برج الحوت السبت 20 فبراير

على الصعيد المهنى:


>إن تعرضت للخسارة أو الشعور باليأس من عدم قدرتك على الإنجاز فى العمل اليوم، فلا تحزن، الجميع يمر بضغوط فى الحياة، وفى العمل بوجه خاص، لذا كن واثقًا أنها فترة وستمر.

برج الحوت على الصعيد العاطفى:


>شريك حياتك إن لم تقف بجانبه فى أوقاته العصيبة من سيقف بجانبه.. الدعم النفسى ضرورى لذا إن شعرت بتغير أو اكتئاب طرأ على شريك حياتك عليك فوراً أن تبادر أنت بتغيير نمط الحياة هذه.
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>برج الحوت على الصعيد الصحى


>إن شعرت ببعض الإرهاق أو التعب الجسدى، فهذا أمر طبيعى، لا تقلق حياله، مادام تجهد نفسك فى العمل كثيرا، عليك فقط ممارسة الرياضة لتتمتع بلياقة بدنية عالية.
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>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة:


>مادمت تجتهد وتثابر لتحقيق التوازن بين جوانب حياتك المختلفة، إذاً فانتظر المزيد من النجاح والسعادة والحب والصحة.

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مصر 365

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