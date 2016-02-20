حظك اليوم برج الجوزاء السبت 20 فبراير

برج الجوزاء على الصعيد المهنى

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى

برج الجوزاء على الصعيد الصحى

>حبك لعملك وممارستك له كهواية، من شأنه أن يجعلك تتميز فيه بشكل كبير، وأن يجذب جميع الأنظار إليك، فالعمل عن حب يؤتى بثماره، ولكن أن تعمل بلا حب فهذا يعنى أنك تعمل بلا روح.>أى شخص يحتاج دوماً الشعور بالاهتمام والحب من شريكه، لذا تشاركا فى أشياء واهتمامات بسيطة كشرب فنجان قهوة سوياً فى الصباح، أو مشاهدة برنامج تليفزيونى، أو فيلم رومانسى، المهم أن تشعره بوجودك.>ممارسة الرياضة تنعكس بعد وقت طويل على من يمارسونها، لذا فلا تنقطع عن هذه العادة الرائعة، لأنها تؤتى بثمار لن تتخيلها الآن، حافظ على تنظيمك للوقت، لتتمكن من ممارستها.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>بعض المواقف تحتاج منا الحزم والشدة، لذا لا تتهاون إن تعلق الأمر بكرامتك، ولا تنحنى لأحد مهما كانت درجة قربه منك.