حظك اليوم برج الثور السبت 20/2/2016

برج الثور على الصعيد المهنى:

> قد يعرض عليك أحد الأصدقاء فكرة مشروع جيدة، ولذلك لا تتردد فى القبول بالمخاطرة، فبدون مخاطرة لن يكون هناك نجاح، تحتاج أن تغامر وتقضى على ترددك لتذوق طعم النجاح. على الصعيد العاطفى:

>لا تجعل الضغوط والمسئوليات تُسلبك كل متعة فى حياتك، فعلاقاتك الأسرية والعاطفية يجب أن تكون مُقدمة على الجانب العملى لديك، ويجب خلق التوازن بينهما. برج الثور على الصعيد الصحى:

>يجب عليك اللجوء لأحد أصدقائك ليساعدك فى خططك وأهدافك الصحية، وليتابع معك تنفيذها، فالعادات الصحية إن لم يوجد معك من يشجعك عليها، قد يؤدى ذلك إلى تراجعك عنها. توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>تغيرك للأفضل، شيئًا فشيئًا سيلحظه الناس، ولكن كل ما يمكن أن تفعله أن تتغير أنت وتقاوم عاداتك السلبية، ولا تجعل آراء الناس بشأنك تؤثر عليك بأى حال من الأحوال.

شبكةعيونالإخبارية

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