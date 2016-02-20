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حظك اليوم برج الأسد السبت 20 فبراير

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حظك اليوم برج الأسد السبت 20 فبراير حظك اليوم برج الأسد السبت 20 فبراير

برج الأسد على الصعيد المهنى:


>تتعرض لضغوط كبيرة فى مجال العمل تؤثر على تركيزك حاول أن تكون أكثر هدوء فى الفترة القادمة حتى لا تفقد ما تعبت فى تحقيقه ولا تتعمد على العصبية فى حال الأمور فهى تعقدها أكثر من أن تقدم الحلول، لا تتسرع فى الحكم على الآخرين فى مجال العمل وأجعل لك طريقًا محددًا يحترمه الآخرين.

برج الأسد على الصعيد العاطفى:


>على الصعيد العاطفى يتعرض مواليد برج الأسد فى الفترة القادمة إلى غزو يجعلهم مغرمين بشخص يدخل حياتهم عن طريق الصدفة، حاول أن تفتح أبواب قلبك للحب فهو قريب منك، لا تجعل الماضى يسيطر على حياتك بطريقة أو بأخرى فكل مقام مقال.

على الصعيد الصحى:


>التقلبات الجوية تعرضك لمزيد من المضاعفات الصحية، حاول أن تتجنب الأماكن المغلقة حتى لا تنتقل لك العدوى سريعًا، حاول أن تتناول كثيرًا من السوائل الدافئة والعصائر الطبيعية لدعم مناعتك فى الفترة القادمة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة:


>تتوقع الأبراج لمواليد برج الأسد فترة سعيدة بعد فترة عاصفة فى الحياة، حاول أن تستغل هذه الفترة بدعمها بمزيد من العلاقات الاجتماعية التى ستقوم بإضافة لمسات إيجابية على حياتك العامة والخاصة على السواء.

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مصر 365

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