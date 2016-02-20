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حظك اليوم برج القوس السبت 20 فبراير

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حظك اليوم برج القوس السبت 20 فبراير حظك اليوم برج القوس السبت 20 فبراير

برج القوس على الصعيد المهنى:


>على الصعيد المهنى يتمتع مواليد برج القوس بقدرة فائقة على تحمل الضغوط وتوترات العمل، عليك فى الفترة القادمة أن تكون قادرًا على التحديات التى ستتعرض لها حتى لا تؤثر على مستقبلك المهنى، ترى أن لك أحلامًا وتريد أن تراها على أرض الواقع لكل كل الحق ولكن تمهل فى قراراتك.

برج القوس على الصعيد العاطفى:


>تكون الأجواء ملبدة بالغيوم مع الحبيب فى نهاية الأسبوع حاول أن تكون حكيمًا حتى لا تكبر المشكلة ولا يمكن السيطرة عليها، لا بأس من بعض التنازلات التى لن تمس الكرامة فى شىء عليك أن تكون أكثر مرونة فى الأمور العاطفية حتى تسير المركب إلى بر الأمان.

على الصعيد الصحى:


>عليك تجنب العدوى هذه الأيام فدائما تقلبات الجو تكون مضرة للغاية عليك أن تكون إنسانا مثقفا صحيا، حاول أن تتبع نظاما صحيا لخفض وزنك قليلا فهذا سوف يضفى على حياتك كثيرا من الصحة والشباب.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة:


>تتوقع لك الأبراج مزيدا من الأخبار الحلوة فى الفترة القادمة ولكن عليك أن تكون صبورا للوصول إلى ما تريد، لا تجعل العمل هو محور حياتك الوحيد، حتى لا تكون ماكينة للعمل فقط، قضاء أيام على سبيل الأجازة سيكون ملائمًا للفترة الحالية.

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مصر 365

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