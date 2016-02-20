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برج الجدى حظك اليوم السبت 20/2/2016

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برج الجدى حظك اليوم السبت 20/2/2016 برج الجدى حظك اليوم السبت 20/2/2016

الجدى على الصعيد المهنى:


>تواجه مجموعة من الأشخاص الذى يحاولون استفزازك، ويختبرون قدرتك على العمل تحت الضغط العصبى، أنت من الشخصيات التى من الصعب أن تستفز بسهولة، لذلك احتفظ بهدوء أعصابك، ولا تدع لأحد فرصة أن يقلل من مجهودك فى العمل، وينتقص من كفاءتك.

على الصعيد العاطفى:


>تتبع دائماً لغة الصمت مع شريك حياتك فى بعض المواقف التى تتطلب منك الحديث بشكل أكثر من ذلك، وربما يكون ذلك هو السبب فى بعض المشكلات التى تحدث بينك وبين الحبيب، حاول أن تستوعب أن طباع الأشخاص مختلفة، ولا يمكن لأحد أن يتحمل طبعك فى كل الأوقات.

برج الجدى على الصعيد الصحى:


>أنت من أكثر الأشخاص الذين يهملون فى صحتهم، بسبب انشغالهم فى تنفيذ خططتهم العملية، لا تتعامل مع المشكلات الصحية بلا مبالاة وعدم تقدير، فالمشكلات تتفاقم إذا تراكمت، واحرص على تناول الأطعمة المفيدة بعيداً عن الوجبات السريعة التى تحتوى على كثير من الأضرار.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يعيش حالة مزاجية متقلبة بسبب تعرض لضغوط نفسية وعصبية فى محيط العمل بسبب بعض الأشخاص الذين يتفننون فى الاستفزاز واللعب بالأعصاب، وقلة حديثك ربما تسبب لك المتاعب فى علاقتك بشريك حياتك، ولا تترك نفسك لتكون فريسة سهلة للمشكلات الصحية التى تتراكم عليك بسبب إهمالك.

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مصر 365

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