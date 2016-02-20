حظك اليوم برج الحمل السبت 20 فبراير

برج الحمل على الصعيد المهنى:

>على الصعيد المهنى يتمتع مواليد برج الحمل بصفات تجعلهم يصطفون فى مصاف المخترعين فهم أصحاب فكر مبتكر يخرج من الحيز الضيق للأعمال الروتينية، تكون حياتهم مليئة بالأسفار والعمل حتى يحققوا أحلامهم التى تطير عاليا ويحاولون طوال الوقت اللاحق بها. برج الحمل على الصعيد العاطفى:

>أنت على وشك فقدان الحبيب بعد أن وجدته، فأنت تتعمد أن تكون بدون أحساس معه، مما أدى إلى فقدان الأمان بينكم عليك أن تعدل من سلوكك إذا أردت أن تحتفظ به، لا تنظر إلى الماضى فهو دائم يؤثر على حياتك بشكل أو بآخر. على الصعيد الصحى:

>تتعرض لوعكة صحية بسبب التوتر والعصبية، لا تعاند واحرص على أجراء الفحوصات اللازمة لك، كن شخصا إيجابيا وحاول أن تتوخى الحذر لتكون صحتك فى الفترة القادمة فى حالة أفضل. توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة:

>تتوقع لك الأبراج أن تحل مشاكل العالقة قريبا فقط عليك أن تفكر قبل أخذ القرار فأنت إنسان متسرع للغاية، كن حكيم فى أخذ القرارات المصيرية حتى لا تندم سوف تقابل إنسانًا يتسم بكل الصفات التى تحلم بها ولكن عليك أن تصبر قليلاً حتى تكون الصفات متقاربة ويسعى كل منكم لسعادة الآخر، أخبار سعيدة فى الطريق لك فأنت إنسان يستحق الكثير من الخير والبركة فى حياته.

شبكةعيونالإخبارية

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