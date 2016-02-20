حظك اليوم.. توقعات علماء الفلك ليوم السبت 20 فبراير

برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة:

برج الجوزاء السبت 20 فبراير>حبك لعملك وممارستك له كهواية، من شأنه أن يجعلك تتميز فيه بشكل كبير، وأن يجذب جميع الأنظار إليك، فالعمل عن حب يؤتى بثماره، ولكن أن تعمل بلا حب، فهذا يعنى أنك تعمل بلا روح.>أى شخص يحتاج دوماً الشعور بالاهتمام والحب من شريكه، لذا تشاركا فى أشياء واهتمامات بسيطة كشرب فنجان قهوة سوياً فى الصباح، أو مشاهدة برنامج تليفزيونى، أو فيلم رومانسى، المهم أن تشعره بوجودك.>ممارسة الرياضة تنعكس بعد وقت طويل على من يمارسونها، لذا فلا تنقطع عن هذه العادة الرائعة، لأنها تؤتى بثمار لن تتخيلها الآن، حافظ على تنظيمك للوقت، لتتمكن من ممارستها.>بعض المواقف تحتاج منا الحزم والشدة، لذا لا تتهاون إن تعلق الأمر بكرامتك، ولا تنحنى لأحد مهما كانت درجة قربه منك.

حظك اليوم برج الثور السبت 20/2/2016

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برج الثور على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج الثور على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

> قد يعرض عليك أحد الأصدقاء فكرة مشروع جيدة، ولذلك لا تتردد فى القبول بالمخاطرة، فبدون مخاطرة لن يكون هناك نجاح، تحتاج أن تغامر وتقضى على ترددك لتذوق طعم النجاح.>لا تجعل الضغوط والمسئوليات تُسلبك كل متعة فى حياتك، فعلاقاتك الأسرية والعاطفية يجب أن تكون مُقدمة على الجانب العملى لديك، ويجب خلق التوازن بينهما.>يجب عليك اللجوء لأحد أصدقائك ليساعدك فى خططك وأهدافك الصحية، وليتابع معك تنفيذها، فالعادات الصحية إن لم يوجد معك من يشجعك عليها، قد يؤدى ذلك إلى تراجعك عنها.>تغيرك للأفضل، شيئًا فشيئًا سيلحظه الناس، ولكن كل ما يمكن أن تفعله أن تتغير أنت وتقاوم عاداتك السلبية، ولا تجعل آراء الناس بشأنك تؤثر عليك بأى حال من الأحوال.

حظك اليوم برج الحوت السبت 20 فبراير

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برج الحوت على الصعيد المهنى:

برج الحوت على الصعيد العاطفى:

برج الحوت على الصعيد الصحى

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة:

>إن تعرضت للخسارة أو الشعور باليأس من عدم قدرتك على الإنجاز فى العمل اليوم، فلا تحزن، الجميع يمر بضغوط فى الحياة، وفى العمل بوجه خاص، لذا كن واثقًا أنها فترة وستمر.>شريك حياتك إن لم تقف بجانبه فى أوقاته العصيبة من سيقف بجانبه.. الدعم النفسى ضرورى لذا إن شعرت بتغير أو اكتئاب طرأ على شريك حياتك عليك فوراً أن تبادر أنت بتغيير نمط الحياة هذه.>إن شعرت ببعض الإرهاق أو التعب الجسدى، فهذا أمر طبيعى، لا تقلق حياله، مادام تجهد نفسك فى العمل كثيرا، عليك فقط ممارسة الرياضة لتتمتع بلياقة بدنية عالية.>مادمت تجتهد وتثابر لتحقيق التوازن بين جوانب حياتك المختلفة، إذاً فانتظر المزيد من النجاح والسعادة والحب والصحة.

حظك اليوم برج الدلو السبت 20/2/2016

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برج الدلو على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج الدلو على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>قد تشعر اليوم بالكثير من المشاريع التى تثقلك، ولكن إن شعرت بأنك متأخرًا فى أدائها، لا تتوتر، قم بأخذ قسط من الراحة، لتصفى ذهنك، وعاود العمل بنشاط.>حاول أن ترى مميزاتك ومعرفتها جيدًا، فالقدرة على اللباقة فى الحديث، والقدرة على إقناع الغير، صفات تؤهل أى شخص ليكون ساحرًا فى العلاقة العاطفية، ولذلك استغل ذلك فى الإفصاح عن مشاعرك.>التعرض لضغوط العمل قد يشعرك بالأرق، والإرهاق، وبعض الآلام، لذلك فأنت تحتاج إلى تنظيم عملك، حتى لا يؤثر ذلك سلبًا على صحتك.>ظهور أشخاص جدد فى حياة الشخص، يكون له مميزاته وعيوبه، حاول أن تتعلم شيئًا جديدًا من كل شخص يظهر فى حياتك، وضع حدودك التى تحميك من المشاكل.

حظك اليوم برج الميزان السبت 20/2/2016

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برج الميزان على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج الميزان على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

> إذا شعرت برغبة فى الشراء والإنفاق، عليك مقاومتها وذلك بوضع المال فى مشاريع استثمارية، كما أنك لديك القدرة على القيادة والريادة بشكل جيد، لذا حاول أن تستثمر ذلك فى عملك.>الحب موجود فى كل مكان حولك، كل ما عليك هو أن تنتبه حتى لا يمر أمامك ولا تلحظه، قم بالتحدث إلى أصدقائك، والخروج معهم، وخذ فى الاعتبار أن الصمت يجذب الآخرين دومًا لأنه يضفى الغموض على صاحبه.>تعرضك للضغوط فى عملك، يؤثر سلبًا على صحتك النفسية.. لذا حاول أن تسترخى وتأخذ راحة من العمل والمسئولية، لن تحدث كارثة إن أخذت حقك فى الاستجمام، بل ذلك سينعكس إيجابيًا على عملك.>الكثير من التفكير سيؤرقك، لكنه لن يحل أى مشكلة.. فلا تأخذ كل الأشياء على أعصابك، قم بتغيير ما يمكنك تغييره، أما الأشياء التى لا تستطيع تغييرها فلا تجهد نفسك فى التفكير بها.

حظك اليوم برج الأسد السبت 20 فبراير

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برج الأسد على الصعيد المهنى:

برج الأسد على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة:

>تتعرض لضغوط كبيرة فى مجال العمل تؤثر على تركيزك حاول أن تكون أكثر هدوء فى الفترة القادمة حتى لا تفقد ما تعبت فى تحقيقه ولا تتعمد على العصبية فى حال الأمور فهى تعقدها أكثر من أن تقدم الحلول، لا تتسرع فى الحكم على الآخرين فى مجال العمل وأجعل لك طريقًا محددًا يحترمه الآخرين.>على الصعيد العاطفى يتعرض مواليد برج الأسد فى الفترة القادمة إلى غزو يجعلهم مغرمين بشخص يدخل حياتهم عن طريق الصدفة، حاول أن تفتح أبواب قلبك للحب فهو قريب منك، لا تجعل الماضى يسيطر على حياتك بطريقة أو بأخرى فكل مقام مقال.>التقلبات الجوية تعرضك لمزيد من المضاعفات الصحية، حاول أن تتجنب الأماكن المغلقة حتى لا تنتقل لك العدوى سريعا، حاول أن تتناول كثيرًا من السوائل الدافئة والعصائر الطبيعية لدعم مناعتك فى الفترة القادمة.>تتوقع الأبراج لمواليد برج الأسد فترة سعيدة بعد فترة عاصفة فى الحياة، حاول أن تستغل هذه الفترة بدعمها بمزيد من العلاقات الاجتماعية التى ستقوم بإضافة لمسات إيجابية على حياتك العامة والخاصة على السواء.

حظك اليوم برج السرطان السبت 20 فبراير

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برج السرطان على الصعيد المهنى:

برج السرطان على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة:

>تحقق خطوة جديدة فى طريقك العملى سيكون لها أثر كبير على مستقبلك، لا تتراجع عن مواقفك الأخيرة فأنت مدرك ما تريد أكثر من أى فرد، سيكون لك مستقبل باهر فى الفترة القادمة، وهذا لأنك حققت كثيرًا من الإنجازات الكثيرة التى حققتها فى وقت قصير.>يحاول بعض الأشخاص فى محيط حياتك أن يخترق حياتك العاطفية عليك أن تدرس هذه الشخصية قبل الرفض أو القبول، حاول أن تفتح باب قلبك للحب من جديد فأنت على موعد للأمل والتفاؤل فى الحياة العاطفية.>حالتك الصحية جيدة للغاية وهذا ما يجعلك تحاول أن تحافظ على مستواك الصحى فى الفترة القادمة حتى لا تتعرض لوعكات خاصة مع تقلبات الأجواء هذه الأيام، ستكون الفترة القادمة مناسبة لمساعدة من حولك فى أتباع الحياة الصحية بتعليمات بسيطة فأنت صاحب خبرة جيدة فى هذا المجال.>تحقق بعض الإنجازات على المستوى العملى فأنت قادر على تحقيق مكاسب جيدة فى هذا المجال، لا تتوقع السيئ قبل الجيد فهذا سيعرقل مسيرتك العملية والعاطفية، لا تتشكك من العروض التى ستأتى لك فى القريب ولكن عليك أن تتفحصها لكى تحصل على اليجد منها وتترك مادون ذلك، يؤدى شخص تقابله للمرة الأولى دورًا كبيرًا فى حياتك فى الفترة الحالية.

حظك اليوم برج القوس السبت 20 فبراير

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برج القوس على الصعيد المهنى:

برج القوس على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة:

>على الصعيد المهنى يتمتع مواليد برج القوس بقدرة فائقة على تحمل الضغوط وتوترات العمل، عليك فى الفترة القادمة أن تكون قادرًا على التحديات التى ستتعرض لها حتى لا تؤثر على مستقبلك المهنى، ترى أن لك أحلامًا وتريد أن تراها على أرض الواقع لكل كل الحق ولكن تمهل فى قراراتك.>تكون الأجواء ملبدة بالغيوم مع الحبيب فى نهاية الأسبوع حاول أن تكون حكيمًا حتى لا تكبر المشكلة ولا يمكن السيطرة عليها، لا بأس من بعض التنازلات التى لن تمس الكرامة فى شىء عليك أن تكون أكثر مرونة فى الأمور العاطفية حتى تسير المركب إلى بر الأمان.>عليك تجنب العدوى هذه الأيام فدائما تقلبات الجو تكون مضرة للغاية عليك أن تكون إنسانا مثقفا صحيا، حاول أن تتبع نظاما صحيا لخفض وزنك قليلا فهذا سوف يضفى على حياتك كثيرا من الصحة والشباب.>تتوقع لك الأبراج مزيدا من الأخبار الحلوة فى الفترة القادمة ولكن عليك أن تكون صبورا للوصول إلى ما تريد، لا تجعل العمل هو محور حياتك الوحيد، حتى لا تكون ماكينة للعمل فقط، قضاء أيام على سبيل الأجازة سيكون ملائمًا للفترة الحالية.

برج الجدى حظك اليوم السبت 20/2/2016

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الجدى على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج الجدى على الصعيد الصحى:

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى:

>تواجه مجموعة من الأشخاص الذى يحاولون استفزازك، ويختبرون قدرتك على العمل تحت الضغط العصبى، أنت من الشخصيات التى من الصعب أن تستفز بسهولة، لذلك احتفظ بهدوء أعصابك، ولا تدع لأحد فرصة أن يقلل من مجهودك فى العمل، وينتقص من كفاءتك.>تتبع دائماً لغة الصمت مع شريك حياتك فى بعض المواقف التى تتطلب منك الحديث بشكل أكثر من ذلك، وربما يكون ذلك هو السبب فى بعض المشكلات التى تحدث بينك وبين الحبيب، حاول أن تستوعب أن طباع الأشخاص مختلفة، ولا يمكن لأحد أن يتحمل طبعك فى كل الأوقات.>أنت من أكثر الأشخاص الذين يهملون فى صحتهم، بسبب انشغالهم فى تنفيذ خططتهم العملية، لا تتعامل مع المشكلات الصحية بلا مبالاة وعدم تقدير، فالمشكلات تتفاقم إذا تراكمت، واحرص على تناول الأطعمة المفيدة بعيداً عن الوجبات السريعة التى تحتوى على كثير من الأضرار.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يعيش حالة مزاجية متقلبة بسبب تعرض لضغوط نفسية وعصبية فى محيط العمل بسبب بعض الأشخاص الذين يتفننون فى الاستفزاز واللعب بالأعصاب، وقلة حديثك ربما تسبب لك المتاعب فى علاقتك بشريك حياتك، ولا تترك نفسك لتكون فريسة سهلة للمشكلات الصحية التى تتراكم عليك بسبب إهمالك.

حظك اليوم برج الحمل السبت 20 فبراير

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برج الحمل على الصعيد المهنى:

برج الحمل على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة:

>على الصعيد المهنى يتمتع مواليد برج الحمل بصفات تجعلهم يصطفون فى مصاف المخترعين فهم أصحاب فكر مبتكر يخرج من الحيز الضيق للأعمال الروتينية، تكون حياتهم مليئة بالأسفار والعمل حتى يحققوا أحلامهم التى تطير عاليا ويحاولون طوال الوقت اللاحق بها.>أنت على وشك فقدان الحبيب بعد أن وجدته، فأنت تتعمد أن تكون بدون أحساس معه، مما أدى إلى فقدان الأمان بينكم عليك أن تعدل من سلوكك إذا أردت أن تحتفظ به، لا تنظر إلى الماضى فهو دائم يؤثر على حياتك بشكل أو بآخر.>تتعرض لوعكة صحية بسبب التوتر والعصبية، لا تعاند واحرص على أجراء الفحوصات اللازمة لك، كن شخصا إيجابيا وحاول أن تتوخى الحذر لتكون صحتك فى الفترة القادمة فى حالة أفضل.>تتوقع لك الأبراج أن تحل مشاكل العالقة قريبا فقط عليك أن تفكر قبل أخذ القرار فأنت إنسان متسرع للغاية، كن حكيم فى أخذ القرارات المصيرية حتى لا تندم سوف تقابل إنسانًا يتسم بكل الصفات التى تحلم بها ولكن عليك أن تصبر قليلاً حتى تكون الصفات متقاربة ويسعى كل منكم لسعادة الآخر، أخبار سعيدة فى الطريق لك فأنت إنسان يستحق الكثير من الخير والبركة فى حياته.

برج العذراء حظك اليوم السبت 20/2/2016

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برج العذراء على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

العذراء على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>الأمور لا تسير كما تريد، وأوضاعك المهنية فى توتر مستمر، تفتقد إلى قدر كبير من تركيزك، بسبب التفكير فى بعض المشكلات التى تخص العمل، تتعامل مع عدد من الشخصيات الذين يعدوا أحد مصادر ازعاجك، احذر من اتخاذ القرارات فى هذا الوقت حتى لا تكون تحت ضغط عصبى.>أنت من الشخصيات التى تؤمن بالروحانيات، واعتقاداتك فيها تؤثر على حياتك بشكل كبير، تتعامل مع الأشخاص بحدسك الذى لا يخونك فى أغلب الأحيان، تتوقع الأسوأ دائماً، ولذلك تتعامل بحرص فى بداية علاقاتك مع الأشخاص، وثقتك فى المحيطين بك لا تأتى من فراغ ويمكن أن تذهب سريعاً.>حالتك الصحية غير مستقرة، وحالتك المزاجية السيئة تؤثر على حالتك الصحية بشكل كبير، تعانى من اضطرابات فى المعدة، و أوجاع القولون العصبى، حاول أن تسيطر على أعصابك وتتخلص من حالة التوتر التى تسيطر عليك، حتى لا تزيد من مشكلاتك الصحية.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش فترة متوترة جداً على الصعيد المهنى، وتعلقاته الروحانية واعتقاده فى التشاؤم والتفاؤل، يؤثر على بعض قراراته التى تتعلق بشخصيات فى المحيط العملى، وشخصيات مقربين، يتأثر مولود برج العذراء بحالته المزاجية السيئة ويتعرض لمشكلات صحية كثيرة بسبب ذلك الضغط.