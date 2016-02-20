"الإدارية العليا" تنظر غدا تحديد مصير عدد من الأحزاب السياسية تحت التأسيس

تنظر دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار جمال ندا، رئيس المجلس، غدًا الأحد، عدة جلسات لتحديد مصير عدد من الأحزاب مصرية تحت التأسيس، وكذلك تحديد مصير بعض الأحزاب السياسية القائمة وتمارس نشاط سياسى.

وكانت 5 أحزاب تحت التأسيس، قد قدمت طعونًا على قرارات لجنة شئون الأحزاب الصادرة، برفض إشهارهم، للاطلاع على اللوائح الجديدة المقدمة من هذه الأحزاب بعد اعتراض لجنة شئون الأحزاب على اللوائح القديمة. والأحزاب هى بلادى لمؤسسه هشام عياد، والشباب الثورى الحر لمؤسسه محمد مصطفى، والتوحيد العربى، لمؤسسيه عمر محفوظ عزام، ومحمد عبدالعزيز السخاوى، والمصرى لمؤسسه سيد أبو المعاطى، والسادات الديمقراطى لمؤسسه عبدالحكيم عصمت السادات.