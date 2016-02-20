النيابة تستعجل تقرير المعمل الجنائى فى اتهام أمين شرطة بالاتجار فى المخدرات

أمر المستشار أحمد جاد، مدير نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، وبإشراف المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول، باستعجال تقرير المعمل الجنائى الخاص بتحليل حرز 252 طربة حشيش المضبوطين بحوزة أمين شرطة بقسم الجوازات وسمسار عقارات وزوجته "كوافيرة"، لبيان طبيعة المواد المخدرة المضبوطة، بمنطقة الزاوية الحمراء.

كما أمر باستدعاء ضابط المباحث المكلف بإعداد التحريات للإستماع لأقواله حول الواقعة.

بداية الواقعة، بورد معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مفادها قيام سمسار عقارات وزوجته "كوافيرة"، بمعاونة أمين شرطة بقسم الجوازات، بتهريب المواد المخدرة والإتجار بها.

تم إعداد الكمائن بمنطقة مساكن السعودية بالزاوية الحمرء، وألقى القبض على المتهمين أثناء عودتهم من الإسكندرية فى طريقهم إلى القاهرة.

وقررت النيابة العامة، أمس، حبس أمين شرطة وسمسار، وربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية القبض عليهم بأحد الكمائن وبحوزتهم 252 طربة حشيش.