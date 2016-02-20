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بالفيديو..أبوريدة: لن أتدخل فى تصويت أعضاء الجبلاية لمرشحى "الفيفا"

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بالفيديو..أبوريدة: لن أتدخل فى تصويت أعضاء الجبلاية لمرشحى "الفيفا" بالفيديو..أبوريدة: لن أتدخل فى تصويت أعضاء الجبلاية لمرشحى "الفيفا"
أكد هانى أبوريدة، عضو المكتب التنفيذى للإتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والإفريقى "كاف"، أنه لن يتدخل إطلاقاً فى ترشيح أحد الأسماء لإنتخابه من قبل اتحاد الكرة، فى انتخابات "الفيفا" المقبلة، موضحاً أن الاتحاد الدولى لم يرسل خطاباً للجبلاية لتأييد مرشح بعينه.

أوضح أبوريدة، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر، فى برنامجه "الكورة مع الحياة"، أنه لن يفصح عن الاسم الذى سيمنحه صوته فى انتخابات الفيفا، لعدم ثقته فى أن أعضاء الجبلاية وأنهم سيعملون بنصيحته، بالإضافة إلى عدم الاستقرار على قرار موحد، مما يمنعه من الإفصاح عن رأيه.

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مصر 365

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