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التموين: مخزون القمح يفوق حدود الأمان ويكفى لإنتاج الخبز حتى 20 مايو

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التموين: مخزون القمح يفوق حدود الأمان ويكفى لإنتاج الخبز حتى 20 مايو التموين: مخزون القمح يفوق حدود الأمان ويكفى لإنتاج الخبز حتى 20 مايو
أعلن ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية بوزارة والتجارة الداخلية عن زيادة الاحتياطى الاستراتيجى من القمح المحلى والمستورد المخصص لإنتاج الخبز المدعم، وأنه يفوق حدود الأمان ويكفى حتى يوم 20 من شهر مايو المقبل، وذلك بعد قيام هيئة السلع التموينية بالتعاقد على شراء كميات كبيرة من الأقماح .

وأضاف ممدوح عبد الفتاح فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الكميات التى يتم التعاقد عليها من خلال المناقصات العالمية، التى تعقدها هيئة السلع التموينية، وتشارك فيها عدة شركات محلية وعالمية لتوريد الأقماح، لافتًا إلى أن جميع الأقماح المستوردة يتم فحصها فى موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية، وأيضًا من خلال لجان فنية مشتركة من التموين والتجارة والصناعة والزراعة فى الموانئ المصرية، للتأكد من مطابقتها لشروط التعاقد ومن جودتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمى.


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